"'Trái tim bé bỏng" ra mắt LHP quốc tế Bangkok

Không có mặt bên cạnh “đứa con tinh thần” trong buổi trình chiếu, song đạo diễn Nguyễn Thanh Vân cho biết cảm thấy rất vinh dự và quan tâm tới sự kiện này.

“Vì bận một công việc khác trùng thời gian nên tôi không thể sắp xếp đi cùng, nhưng tôi rất vui vì phim của mình có cơ hội đến với bạn bè thế giới”, đạo diễn Thanh Vân chia sẻ trước khi lên đường sang Đức dự một liên hoan phim khác trùng với ngày diễn ra Liên hoan Phim quốc tế Bangkok. Thay mặt ê kíp thực hiện Trái tim bé bỏng sang Thái Lan có Lan Hà (diễn viên chính) và Hồng Ánh (phó đạo diễn).

Liên hoan phim Quốc tế Bangkok năm nay quy tụ hơn 70 tác phẩm điện ảnh đến từ nhiều quốc gia: Mỹ, Anh, Pháp, Chile, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Colombia, Brazil, Bỉ, Iran, Trung Quốc… Trái tim bé bỏng của Việt Nam sẽ tranh giải Phim Đông Nam Á xuất sắc cùng 12 phim trong khu vực như: 12 lotus (Singapore), Breathing in mud (Malaysia), Day of Turquoise sky (Malaysia), Love of Siam (Thái Lan), Now showing (Philippines), Serbis (Philippines và Pháp phối hợp sản xuất)...

Tượng vàng Kinnaree được trao cho các tác phẩm chiến thắng trong hạng mục: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc, Diễn viên nam, nữ xuất sắc, Quay phim xuất sắc, Phim Đông Nam Á hay nhất, Phim ngắn châu Á hay nhất, Đạo diễn mới xuất sắc...