Trailer chính thức của phần 1 tập cuối Harry Potter xuất hiện

Tháng 11/2010, khán giả sẽ được gặp lại cậu bé phù thủy Harry Potter khi Warner Bros chính thức công chiếu trong thời gian này. Trong phần 1 này những pha hành động sẽ xuất hiện nhiều hơn bất cứ tập phim Harry Potter nào trước đó khi rất nhiều người bạn và những người trong "phe thiện" cùng giúp sức với Harry để chống lại chúa tể hắc ám Voldemort.

Những người bạn của Harry Potter như Hermione Granger và Ron Weasley cũng sẽ tham gia vào cuộc chiến đấu chống lại Voldemort - bấy giờ đã kiểm soát được cả bộ Phép thuật và sức mạnh không ngừng tăng lên. Trong phần này cũng sẽ xuất hiện những rạn nứt trong mối quan hệ giữa bộ ba Harry Potter, Hermione Granger và Ron Weasley và mâu thuẫn giữa Harry Potter và Ron Weasley có lúc bùng nổ...

Bộ ba Harry Potter (Daniel Radcliffe), Ron Weasley (Rupert Grint), Hermione Granger (Emma Watson) trong phần 1 của Harry Potter and the Deathly Hallows - Ảnh: IMDB



Liệu tình bạn giữa họ có trở lại và đánh bại Voldemort? Câu trả lời vẫn trong sự hoài nghi khi khi trailer hiện lên dòng chữ "only one can live" (chỉ một người có thể sống) trong trận đấu giữa Harry Potter và Voldemort.

Loạt phim về Harry Potter dựa trên cuốn tiểu thuyết ăn khách của nữ nhà văn J.K. Rowling - loạt phim đã từng thu được hàng tỉ đô la trên toàn cầu. Tập cuối cùng của toạt truyện Harry Potter - Harry Potter and the Deathly Hallows được chia làm hai phần. Phần 2 của tập cuối cùng này sẽ được phát hành vào tháng 7- 2011.

Theo TTO