Trailer “Star Wars VII” hút 40 triệu lượt xem chỉ trong 72 giờ

Đây là con số cao thứ nhì trong số các trailer được tung ra năm 2014, chỉ đứng sau mỗi "Avengers: Age of Ultron."Trước đó, "Avengers: Age of Ultron" đã thu hút 50,6 triệu lượt xem sau năm ngày đầu tiên. Đây là tập phim "Star Wars" đầu tiên kể từ năm 2005 và do đạo diễn J.J. Abrams (loạt phim "Lost") thực hiện."Star Wars" đã có tổng cộng sáu tập phim, với tập đầu tiên là "Star Wars: A New Hope" (1977) đã trở thành hiện tượng phòng vé thời điểm đó."A New Hope" đã phá vỡ mọi kỷ lục phòng vé khi mới ra mắt và góp phần biến "Star Wars" trở thành một nét văn hóa đương đại.Loạt phim phiêu lưu-khoa học viễn tưởng này đã thu về 4,38 tỷ USD từ các rạp chiếu và còn trở thành một thương hiệu game, đồ chơi, sách... ăn khách.Do hãng Lucasfilm của George Lucas sản xuất, giờ đây "Star Wars" đã thuộc sở hữu của hãng Disney sau khi đại gia này mua lại Lucasfilm với giá hơn 4 tỷ USD vào năm 2012.Ngay sau khi sở hữu Lucasfilm, Disney đã tuyên bố sẽ thực hiện thêm một trilogy (ba tập phim) mới về "Star Wars" với "The Force Awakens" là tập đầu tiên.

Bộ phim được dự kiến khởi chiếu vào ngày 18/12/2015. Đoạn trailer đầu đã nhận được nhiều phản ứng tích cực và cũng gây chú ý với một chiến binh Stormtrooper da màu cũng như thanh gươm Light Saber có tạo hình mới lạ./.

Theo Quốc Thịnh/ Vietnam+