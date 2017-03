Trần Anh Hùng làm giám khảo LHP Thượng Hải

Ngoài Trần Anh Hùng, ban giám khảo chính của LHP Thượng Hải (SIFF) lần thứ 14, những người sẽ trao giải thưởng Cúp vàng ở 8 hạng mục của 16 phim tranh tài, còn bao gồm nhà biên kịch người Anh Christopher Hampton (phim Atonement), đạo diễn người Nhật Bản Yoichi Sai, nữ diễn viên người Tây Ban Nha Paz Vega, đạo diễn người Trung Quốc Vương Toàn An và nữ diễn viên người Trung Quốc Trương Tịnh Sơ (phim Aftershock). Chủ tịch của ban giám khảo chính sẽ là đạo diễn Barry Levinson (phim Rain Man).



Đạo diễn Trần Anh Hùng sẽ “cầm cân nảy mực” tại SIFF lần thứ 14. Ảnh: AFP.

Thành phần ban giám khảo phụ ở hạng mục Tài năng mới châu Á sẽ bao gồm trưởng ban, nhà làm phim người Nhật Bản Shunji Iwai, nhà phê bình cao cấp của tạp chí Film Business Asia Derek Elley, nữ diễn viên Đài Loan Quế Luân Mỹ, nhà làm phim Hong Kong Alex Law và nam diễn viên người Trung Quốc Hạ Vũ.

Trong khi đó, đạo diễn người Hong Kong Từ Khắc (phim Detective Dee and the Mystery of the Phantom Flame) sẽ là trưởng ban giám khảo phụ của Mobile SIFF, một hạng mục giải thưởng mới ở kỳ liên hoan lần này. Những người sát cánh cùng ông sẽ là nữ diễn viên người Trung Quốc Zhao Tao và đạo diễn người Thái Lan Nonzee Nimibutr (phim Queens of Langkasuka).

Ban tổ chức của SIFF cũng ra thông báo cho biết, họ sẽ tổ chức các buổi chiếu giới thiệu những bộ phim trong sự nghiệp của đạo diễn người Ba Lan Krzysztof Kieslowski, đạo diễn người Đan Mạch Bille August và đạo diễn người Trung Quốc Zheng Junli.



Nữ diễn viên Trương Tịnh Sơ của 'Đường Sơn đại địa chấn' cũng sẽ làm giám khảo LHP Thượng Hải năm nay.

Ngoài ra, nhiều bộ phim đã giành giải thưởng của Nhật Bản, Canada, Đức, Italy, Pháp, Trung Quốc và Hollywood cũng sẽ được công chiếu.

Những vị khách mời của liên hoan phim lần này còn có cơ hội thưởng thức các bộ phim kinh phí lớn mới ra mắt gần đây như Festival Pina, bộ phim tài liệu 3D của đạo diễn Wim Wenders kể về vũ công kiêm biên đạo múa quá cố người Đức Pina Bausch, bộ phim phiêu lưu 127 Hours của đạo diễn Danny Boyle, True Grit - bộ phim giành được 10 đề cử Oscar của anh em nhà Coen và In a Better World, bộ phim tâm lý của Đan Mạch đã giành giải Oscar 2011 dành cho Phim nước ngoài xuất sắc.

Bên cạnh đó, hai bộ phim ăn khách nhất của Trung Quốc trong năm 2010, If You Are the One 2 (Phi thành vật nhiễu 2) và Aftershock (Đường Sơn đại địa chấn) đều của đạo diễn Phùng Tiểu Cương, cũng sẽ được chiếu tại liên hoan lần này. Ban tổ chức của SIFF cũng không quên dành thời gian cho các bộ phim kinh phí thấp của những đạo diễn trẻ tài năng bao gồm Kangding Love Song và 33 Postcards.

Liên hoan phim Thượng Hải 2011 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 19/6.

Theo B.S (VNE)