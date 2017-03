Trần Ly Ly làm giám khảo Got to Dance Vietnam

Biên đạo múa Trần Ly Ly - Ảnh: GTD



Got to Dance - Vũ điệu đam mê sẽ bắt đầu sơ tuyển vào ngày 22, 23-7 tại Hà Nội và ngày 29, 30-7 tại TP.HCM. Thí sinh có thể đăng ký từ bây giờ tại website: www.vudieudamme.vn.

Theo NGUYỄN KHẮC TRUNG (TTO)



Got to Dance là cuộc thi tìm kiếm tài năng vũ đạo nổi tiếng trên thế giới. Năm 2009, chương trình xuất hiện lần đầu tiên trên kênh Sky One của Anh và nhanh chóng lan rộng ra các quốc gia như Anh, Mỹ, Úc, New Zealand, Hà Lan… Việt Nam là quốc gia châu Á đầu tiên mua bản quyền.Khác với những cuộc thi nhảy đã và đang tổ chức, Got to Dance để thí sinh tự do chọn lựa thể loại (dancesport, hiphop, ballet...) và hình thức (nhảy đơn, đôi, nhóm) biểu diễn trong mỗi đêm thi chính thức. Đặc biệt, độ tuổi tham gia cũng không bị giới hạn.Biên đạo múa Trần Ly Ly cùng hai giám khảo chưa được tiết lộ khác của chương trình Got to Dance 2013 sẽ là người nhận xét và lựa chọn các thí sinh theo các tiêu chí được đặt ra là có kỹ thuật biểu diễn, khả năng sáng tạo cũng như lòng đam mê, nhiệt huyết với vũ đạo.Là một giám khảo có nhiều kinh nghiệm chấm thi cũng như biểu diễn, Trần Ly Ly cùng 2 giám khảo sẽ mang đến cho các thí sinh nhiều bài học cũng như sự chỉ dẫn đắt giá. Chị cho biết: “Got to Dance là một quy cách nhảy múa nổi tiếng. Tôi đang chuẩn bị cho vai trò mới bằng cách xem và nghiên cứu các phiên bản của chương trình. Tôi hi vọng mùa đầu tiên tại VN sẽ thành công để mở ra một chương trình phục vụ nhu cầu của làng nghệ thuật là cung cấp thêm nhiều diễn viên múa trẻ và tài năng”.