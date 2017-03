Trần Mạnh Tuấn trở lại với jazz và Trịnh

Bìa album Angel eyes của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn

Hai album được giới thiệu lần này là Angel eyes (Đôi mắt thiên thần) và Như cánh vạc bay. Gồm 10 tác phẩm kinh điển cho nhạc jazz, Angel eyes là một tuyển tập có thể làm hài lòng người yêu jazz truyền thống, đồng thời có khả năng “dẫn dụ” người mới làm quen với jazz bởi sự êm ái, ngọt ngào của phong cách smooth jazz.

Người yêu nhạc jazz kinh điển sẽ được nghe lại Angel eyes, Nature boy, I fall in love too easily, My funny Valentine, Softly as in the morning sunrise... theo một phong cách âm nhạc tươi mới hơn bởi sự tham gia thu âm của các nghệ sĩ đến từ Mỹ và Úc. Đặc biệt album này có sự góp mặt của nữ ca sĩ Bonnie Jensen - một giọng nữ hát jazz rất được yêu thích tại Úc.

Bên cạnh đó, sau 11 năm kể từ Hạ trắng - một trong những đĩa nhạc hòa tấu bán chạy nhất, Trần Mạnh Tuấn mới thực hiện tiếp một album nhạc Trịnh Công Sơn - dòng nhạc rất gắn bó với anh. Khác với Hạ trắng khá trung thành với phong cách mộc mạc của Trịnh Công Sơn, ở Như cánh vạc bay, chất jazzy đã được thêm vào nhiều hơn, tạo ra một không gian âm nhạc ít nhiều khác lạ với những gì đã quá quen thuộc từ nhạc Trịnh.

Nhân dịp ra mắt hai album mới, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn cũng chính thức giới thiệu về dự án âm nhạc Saigon Bigband do anh khởi xướng và gây dựng. Lối chơi jazz kiểu bigband (chơi jazz theo dàn kèn) đã rất phổ biến trên thế giới nhưng vẫn còn mới mẻ tại VN, nhất là tại Sài Gòn, vì thế Saigon Bigband ra đời vừa tạo một cơ hội trình diễn mới cho nhiều tài năng jazz, vừa đem lại cho khán giả Sài Gòn một “thực đơn” âm nhạc mới.

Theo MINH TRANG (TTO)