Trần Quán Hy tới Singapore trong vòng vây của cảnh sát

Để đảm bảo an ninh cho nam diễn viên tai tiếng này, ban tổ chức đã phải huy động rất đông cảnh sát đến để bảo vệ. Tuy nhiên, do không muốn tạo ra sự căng thẳng cho buổi họp báo, chỉ có khoảng 25 cảnh sát lộ diện, còn lại mai phục ở xung quanh đó. Các cơ quan báo chí đến tham dự cũng phải qua một trạm kiểm tra an ninh hết sức gay gắt.

Nam diễn viên chính Nhậm Hiện Tề và đạo diễn Dante Lam cũng đã có mặt dể tham gia buổi họp báo diễn ra vào ngày mai (5/4). Họ sẽ ở chung cùng Trần Quán Hy trong khách sạn Grand Hyatt dưới sự bảo vệ chặt chẽ của cảnh sát địa phương. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người đổ về đây để được tận mắt nhìn thấy Trần Quán Hy.

Đây là lần thứ hai Trần Quán Hy xuất hiện tại Singapore kể từ sau khi gây ra vụ scandal ảnh sex. Tháng 2 vừa rồi anh từng đến đây để quảng bá cho một dây chuyền thức ăn. Trước khi trở lại quốc đảo sư tử, nam diễn viên sinh năm 1980 này đã nhận được hai email doạ giết. Chính vì thế mà cảnh sát được tăng cường để bảo vệ an toàn cho anh chàng cũng như cho buổi họp báo.