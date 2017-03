Trấn Thành đoạt 2 giải của Ấn tượng VTV 2015

Các giải thưởng chính ở VTV Awards 2015 Nam diễn viên ấn tượng: Kang Tae Oh Nữ diễn viên ấn tượng: Nhã Phương Phim mới ấn tượng: Tuổi thanh xuân Nghệ sĩ hài ấn tượng: Trấn Thành MC ấn tượng: Trấn Thành Ca sĩ ấn tượng: Mỹ Tâm Chương trình âm nhạc ấn tượng: The Remix Sân khấu ấn tượng: The Remix Chương trình giải trí ấn tượng: Bố ơi, mình đi đâu thế? Khách mời ấn tượng: Võ Thị Ngọc Nữ (Điều ước thứ bảy) Hình ảnh nhân văn ấn tượng: Võ Thị Ngọc Nữ Hình ảnh thời sự ấn tượng: VTV Phú Yên Giải Văn hóa - Khoa học - Giáo dục: Thay đổi cuộc sống Chương trình được cộng đồng mạng yêu thích: Bữa trưa vui vẻ (Nguồn: Zing News)