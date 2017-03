Trần Tiến: "Vợ yên lòng khi tôi hạnh phúc trong cõi riêng"

Chương trình In the Spotlight số 3 với chủ đề: “Trần Tiến - Như chờ từng giấc mơ” diễn ra tối 11 - 12/8 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Diva Trần Thu Hà sẽ là ca sĩ hát chính, ngoài ra còn có sự góp mặt của Tấn Minh, nhóm Duo (Đinh Mạnh Ninh, Tô Minh Đức). Ban nhạc Anh Em, dàn kèn Big K, dàn nhạc dây phụ trách âm thanh cho đêm nhạc. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi Trần Tiến xuất hiện không với vai trò ca sĩ, không với cây đàn guitar quen thuộc, mà với vai trò dẫn dắt câu chuyện âm nhạc do chính ông viết nên.