Trần Trà My - Giấc mơ thiên thần

Mơ ước được học viết văn chuyên nghiệp Bắt đầu từ những câu chuyện giản dị của chính mình với niềm tin cuộc sống không bao giờ quay lưng lại với những người sống tốt, Trà My dần đi tìm cho mình một lối đi riêng. Giải thưởng văn chương đầu tiên Trà My nhận được năm 2006, chỉ là giải ba một cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật của Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị nhưng đã tiếp cho Trà My rất nhiều sức mạnh và nghị lực để viết tiếp những truyện ngắn mới của mình. Giành giải thưởng cuộc thi "Biết chữ cho cuộc sống tốt đẹp hơn", do Bộ GD-ĐT kết hợp cùng Liên minh Chiến dịch Toàn cầu vì giáo dục tổ chức, Trà My cũng là cộng tác viên thân thuộc của Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM, Đài PT-TH Quảng Trị, Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Báo Giác Ngộ, Báo Mực Tím... Hai mươi truyện ngắn trong Giấc mơ trên đôi chân thiên thần chỉ là vốn liếng ban đầu của Trà My. Online hằng ngày, bạn thân là chiếc máy vi tính, tham vọng của Trà My không chỉ dừng lại ở viết truyện ngắn mà còn kịch bản phim, kịch bản game show... Đạo diễn – NSƯT Nguyễn Hữu Phần, một người “bạn” của Trà My, cho biết một năm nay, ông đã online cùng cô để chia sẻ kinh nghiệm. Có thể thời điểm này, những tham vọng ấy hơi quá sức với Trà My nhưng trong tương lai không gì là không thể. Hỏi Trà My về những khát vọng trong tương lai, Trà My bảo ước mơ lớn của cô là có cơ hội được học tập tại Khoa Sáng tác và Lý luận – Phê bình văn học Trường ĐH Văn hóa Hà Nội.