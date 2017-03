Trắng, đen vẫn chưa rõ ràng!

Ngày 14-12, Báo Pháp Luật TP.HCM đã thông tin về việc hơn 20 phóng viên văn nghệ viết lĩnh vực âm nhạc đã cùng ký đơn yêu cầu ban tổ chức giải Làn Sóng Xanh 2008 (do Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM tổ chức) công khai thông tin về số phiếu bầu của giải “Ca sĩ triển vọng do báo chí bầu chọn” để kiểm tra sự chính xác. Đến chiều 15-12, vụ việc này tiếp tục có diễn tiến mới mà chưa có kết luận chính thức.

Các phóng viên vẫn đang nỗ lực xác minh

Sau lần gặp mặt, trao đổi chiều 13-12, các phóng viên được mời làm ban giám khảo báo chí Làn Sóng Xanh 2008 vẫn tiếp tục làm rõ số phiếu của bốn ca sĩ được đề cử cho giải “Ca sĩ triển vọng Làn Sóng Xanh 2008 do báo chí bầu chọn”, gồm: Phương Vy, Thảo Trang, Trà My, Bảo Thy.

Đến chiều 15-12, nhà báo Thanh Chung - Vietnamnet, người trực tiếp thu thập chữ ký xác nhận của các phóng viên, cho biết: đã xác minh được 37/43 người có mặt trong buổi bầu chọn. Kết quả, thống kê từ 37 người có mặt tại buổi họp bầu chọn mà các phóng viên tự xác minh được cho thấy: Phương Vy được 12 phiếu, Thảo Trang 11 phiếu, Trà My tám phiếu, Bảo Thy bốn phiếu cùng một số phiếu trắng. Các phóng viên còn phát hiện trong số những phiếu bầu có phiếu của đại diện một vài website âm nhạc chứ không phải đến từ một cơ quan báo chí.

Bài học kinh nghiệm quý giá!

Chiều qua (15-12), trao đổi qua điện thoại với Pháp Luật TP.HCM, Giám đốc Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM Nguyễn Châu Kỳ cho biết: “Trong buổi họp tại đài sáng nay, tôi đã yêu cầu ban tổ chức giải Làn Sóng Xanh 2008 báo cáo ngay vụ việc. Theo báo cáo tôi nhận được, ca sĩ Trà My được 13 phiếu bầu, ca sĩ Phương Vy được 11 phiếu, các ca sĩ còn lại được thấp hơn. Tôi cũng đã chỉ đạo những bạn trực tiếp thực hiện Làn Sóng Xanh 2008 nhanh chóng tập hợp, sao chụp lại các phiếu bầu và biên bản cuộc bầu chọn gửi sớm cho các cơ quan báo chí để làm rõ trước dư luận; đồng thời gửi về Ban Tuyên giáo Thành ủy, UBND TP và Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch TP.HCM để báo cáo vụ việc”.

Ông Kỳ nói thêm: “Vụ việc là bài học kinh nghiệm quý giá với chúng tôi về việc kiểm tra và công bố kết quả bầu chọn tại chỗ để tránh những sự cố đáng tiếc”. Với câu hỏi về cách trả lời thắc mắc của các giám khảo phóng viên từ thành viên trong ban tổ chức Làn Sóng Xanh 2008 đã khiến vấn đề trở nên phức tạp, ông Kỳ nhẹ nhàng: “Phương pháp trả lời của thành viên ban tổ chức đó dở quá, tôi đã nhắc nhở. Tôi nghĩ Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM và các cơ quan báo chí khác là bạn bè đồng nghiệp với nhau, việc gì cũng nên vui vẻ, cởi mở với nhau”. Riêng với câu hỏi “Có hay không việc có những website âm nhạc tham gia bầu chọn như các phóng viên nghi vấn” - ông Kỳ hứa sẽ cho kiểm tra, báo cáo ngay vì ông chưa nắm được.

Ban tổ chứa chưa có câu trả lời chính xác

Tuy nhiên, chiều tối qua, đại diện Ban FM - Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM, đơn vị trực tiếp tổ chức Làn Sóng Xanh đã tiếp, trao đổi với phóng viên các báo Sài Gòn Giải Phóng, Vietnamnet, Sài Gòn Tiếp Thị tại đài. Ban FM đã cung cấp danh sách các phóng viên bầu chọn “giải triển vọng” gồm 40 người với kết quả: Trà My 13 phiếu, Thảo Trang 11 phiếu, Phương Vy 10 phiếu, Bảo Thy năm phiếu cùng một phiếu trắng.

Như vậy, so với số liệu ông Nguyễn Châu Kỳ cho biết trước đó, số phiếu của Phương Vy đã sụt mất một. So với con số 43 phiếu bầu chọn được thông báo tại cuộc họp báo, thống kê do Ban FM đưa ra mới nhất chỉ là 40.

Từ kết quả này, các phóng viên trực tiếp làm việc với Ban FM cho biết có nhiều điểm không thuyết phục với nhiều lý do. Thứ nhất, Ban FM không cung cấp bản gốc có chữ ký các phóng viên mà chỉ đưa ra bản tổng kết do mình tự làm. Thứ hai, một phóng viên của báo điện tử VTC khẳng định anh bầu cho Phương Vy nhưng kết quả của Ban FM là bầu cho Trà My. (Phóng viên này cho Pháp Luật TP.HCM biết anh đã giao phiếu bầu của mình cho một đồng nghiệp để về sớm.) Thứ ba, website Yêu âm nhạc đã được tính như một tờ báo với một phiếu bầu cho Trà My. Chưa kể một số web âm nhạc thuộc các tờ báo điện tử khác cũng được tính phiếu bầu. Thứ tư, hai phóng viên của hai tờ báo được chính người của ban tổ chức gọi điện thoại đến xin phiếu bầu qua điện thoại nhưng bầu cho Phương Vy đã bị gạt khỏi danh sách do Ban FM cung cấp. Một phóng viên khác bỏ phiếu trắng cũng không được tính vào danh sách của Ban FM. Nếu tính cả ba phiếu này thì đúng 43 phiếu bầu được ban tổ chức công bố trong buổi họp báo.

Như vậy, tính đến chiều tối qua, trắng đen mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng...