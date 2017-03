Trăng nghẹn vẫn... nghẹn giải thưởng

Kết quả cuộc thi thơ ĐBSCL lần thứ IV-2009 Ban chung khảo: Nhà thơ Phạm Sĩ Sáu - trưởng ban; nhà thơ Trịnh Bửu Hoài, Chủ tịch LHHVHNT An Giang - thành viên; nhà thơ Đinh Thị Thu Vân, Phó Chủ tịch Hội VHNT Long An - thành viên. Ban tổ chức: Nhà thơ Phan Huy, Chủ tịch LHCHVHNT TP Cần Thơ - trưởng ban; nhà văn Nguyễn Khai Phong, Chủ tịch Hội Nhà văn Cần Thơ - Phó Trưởng ban; nhà văn Lê Xuân - Thư ký. Cùng tham dự có nhà văn Lê Văn Thảo, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM. Sau khi các thành viên ban chung khảo và ban tổ chức thảo luận, đánh giá điểm chấm 60 bài dự thi của ba giám khảo vòng chung khảo, đã nhất trí kết quả. Giải nhất: Trăng nghẹn (Hoài Tường Phong - Cần Thơ). Giải nhì: 1. Sương hồ (Lê Thanh My - An Giang). 2. Đôi bờ (Ngô Thị Thu Vân - Bến Tre). Giải ba: 1. Hình như (Phạm Nguyên Thạch - An Giang); 2. Về nhà xưa uống rượu (Nguyễn Trung Nguyên - Cần Thơ); 3. Thương nhớ đồng bằng (Thạch Thị Liễu - Hậu Giang). Giải khuyến khích: 1. Quê cũ bâng khuâng (Hà Ngọc Trảng - Vĩnh Long); 2. Nơi tôi lớn lên (Hữu Nhân - Đồng Tháp); 3. Thơ buồn ta viết về em (Thanh Ngọc - Kiên Giang); 4. Điều còn lại trên cánh đồng (Đông Triều - An Giang); 5. Nắng đã kêu chiều (Lê Minh Tân - Vĩnh Long). (Theo website Hội Nhà Văn Việt Nam)