Trang Nhung lên tiếng về việc bán dâm 8.000 USD

Hàng loạt các chân dài là người mẫu, ca sĩ, diễn viên… có tên tuổi rõ ràng đã bị hoa hậu kiêm tú bà Mỹ Xuân khai báo là có liên quan đến đường dây mại dâm cao cấp mà công an TP.HCM vừa triệt phá. Một trong những chân dài mà Mỹ Xuân khai báo là siêu mẫu T.N, mà Mỹ Xuân chỉ thừa nhận “có nghe nói” cô này “đi khách” với giá 8.000 USD/lần.

Trang Nhung

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, phóng viên đã liên hệ với chân dài bị hoa hậu mỹ Xuân "nghe đồn". Cô này chính là Á hậu Trang Nhung (tên thật là Nguyễn Trang Nhung – người mẫu, diễn viên) và Trang Nhung đề nghị đăng tên tuổi đích danh trong suốt cuộc phỏng vấn, để phản ứng lại lời “đồn” của Mỹ Xuân. Vậy thực hư về việc này như thế nào?



Làm việc với luật sư để kiện những ai tung tin thất thiệt



- Gần đây làng giải trí Việt đang rung động với việc đường dây bán dâm quy tụ toàn người mẫu, diễn viên, ca sĩ… do hoa hậu Nam Mê Kông 2009 Võ Thị Mỹ Xuân cầm đầu bị công an TP.HCM triệt phá. Chị nghĩ sao về vấn đề này?



- Làm trong nghề người mẫu lâu năm rồi nên tôi cũng đã từng được nghe rất nhiều về việc có một số người mẫu, diễn viên, ca sĩ… mượn tên tuổi và danh hiệu của mình đi làm những việc không đàng hoàng. Tôi nghĩ cũng có rất nhiều người đã từng biết hoặc nghe nói về những đường dây mại dâm cao cấp này, chẳng qua đến bây giờ công an mới chính thức bắt quả tang, thì mọi việc mới lộ ra ánh sáng và khiến dư luận xôn xao.



- Khi Mỹ Xuân bị bắt tạm giam, người ta đồn rằng hoa hậu kiêm tú bà này đã khai ra một loạt các tên tuổi nổi tiếng trong làng giải trí có liên quan đến hoạt động bán dâm. Trong số những người mà Mỹ Xuân đề cập có cả tên của chị, chị giải thích gì về chuyện này?



- Người ta không chỉ đồn rằng Mỹ Xuân khai tên tuổi của tôi đâu, mà ngay trong ngày hôm nay trong khi tôi đang ở nhà với gia đình, cũng có một số bạn bè gọi điện thoại cho tôi nói rằng, họ nghe nói tôi đã bị công an triệu tập vì liên quan đến vụ việc này. Họ còn nói có nhiều thông tin “khủng khiếp” hơn là tôi đang phải nộp phạt hành chính nữa kìa.



- Vậy thực hư của chuyện này như thế nào?



- Tôi đã từng nghe đến tên Mỹ Xuân. Nếu tôi không nhầm thì tôi có gặp cô ấy một lần tại một buổi biểu diễn, nhưng chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Hai người vốn không quen biết với nhau nên nếu Mỹ Xuân có nhắc đến tôi, tôi nghĩ cũng không có gì để nói cả. Còn việc cô ta nghe người ta đồn đại mà khai ra như thế thì thực sự tôi không hiểu ở đâu mà ra thông tin đó. Tôi cũng rất mong việc này sẽ sớm được làm sáng tỏ, để không ảnh hưởng đến danh dự của tôi.

- Lúc nghe “hung tin”, chị cảm thấy như thế nào?



- Lúc đầu tôi thấy rất hoang mang. Tôi nghĩ tại sao năm nay mình xui vậy, hết chuyện này đến chuyện khác, bây giờ lại bị lôi vào cả một vụ tai tiếng này. Tôi nghĩ tại sao họ lại lôi tên tôi vào, khi tôi với Mỹ Xuân chưa bao giờ nói chuyện với nhau một lần nào? Lúc đó tôi chỉ nói với bạn bè là tôi đang ở nhà và cũng chẳng có công an nào liên lạc với tôi cả. Nếu thực sự có thì tôi sẵn sàng làm việc với họ để làm sáng tỏ mọi việc. Tôi không hiểu tại sao lại có tin đồn ác ý đến như thế?



- Vậy nghĩa là theo chị Mỹ Xuân đang khai báo lung tung?



- Tôi nghĩ nói như vậy cũng không hẳn là thuyết phục, vì người đã vào tình trạng vậy rồi, tại sao phải khai báo không đúng sự thật để làm hại người khác làm gì? Huống hồ tôi với Mỹ Xuân không quen biết với nhau, tôi không nghĩ người ta lại muốn hại tôi bằng cách đó, đâu có lý do gì đâu mà phải làm vậy. Từ trước đến giờ cũng chưa bao giờ có ai liên hệ với tôi với mục địch “móc nối” vào đường dây nào hết nên tôi lại càng ngạc nhiên khi có tin đồn này. Khi tôi xác minh thông tin chính thức ai đã khai báo như vậy và ai tung ra những tin đồn đó, thì luật sư của tôi sẽ tiến hành các thủ tục khởi kiện để bảo vệ danh dự cho tôi.



Với tôi giàu thì phải sang, còn nghèo thì phải sạch



- Trong bài phỏng vấn cách đây không bao lâu, Angela Phương Trinh có nói rằng có những đại gia sẵn sàng trả 20.000 USD để được gặp cô ấy, vậy với chị đã từng có trường hợp đó chưa?



- Thực ra không chỉ với Angela Phương Trinh, trong giới showbiz cũng có rất nhiều người đẹp nhận được những lời đề nghị tương tự. Tôi không muốn nói về vấn đề này như một cái gì đó đáng tự hào, nhưng tôi, cũng như một số bạn bè trong giới của tôi, cũng đã từng được rất nhiều lời mời như vậy. Nhiều khi chỉ là mời đi ăn tối, nhiều khi họ nói sẽ tổ chức một show riêng cho người mẫu đó và trả 20.000 – 30.000 USD tiền cát-sê. Đối với nhiều người trong giới chân dài, nếu muốn có tiền nhanh chóng cũng không phải là việc khó, có những người không phải làm những chuyện không đàng hoàng mà vẫn có thể giàu có, đơn giản bởi vì với cái mác sao hạng A của họ, chỉ cần chấp nhận làm “bồ” của 1 đại gia nào đó thì đừng nói đến 2.000, 10.000 USD mà việc có nhà lầu, xe hơi và tiền tỷ cũng không phải là khó.



- Vậy với chị thì sao?



- Tôi đã từng nói rằng, nếu tôi chấp nhận đánh đổi thì bây giờ vị trí của tôi cũng đã khác rất nhiều và có lẽ tôi đã có nhà lầu xe hơi và rất nhiều tiền rồi. Như mọi người đã thấy, làm trong giới giải trí chỉ cần có một chút tiếng tăm và chấp nhận đánh đổi thì thực sự kiếm tiền không phải là khó. Nhưng hiện tại tôi vẫn chưa có một căn nhà riêng nào của tôi. Tôi vừa chuyển vào sống tại cửa hàng của chị tôi. Xe Audi Q5 tôi mới mua là do tôi được ưu đãi đặc biệt khi làm đại sứ cho hãng và được trả góp trong 2 năm, hiện tại xe đó vẫn đang dùng tên hãng. Việc đầu tư album sắp tới của tôi cũng phải đắn đo rất nhiều, đơn giản vì tất cả mọi thứ tôi phải tự gánh vác. Tôi may mắn vì kiếm được tiền, có lẽ là cao hơn nhiều so với mức trung bình của xã hội, nhưng tôi không giàu như nhiều người vẫn nghĩ va tôi kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình và sự chân chính, chứ không phải làm những điều không đàng hoàng như vậy.



- Như vậy không việc gì phải “đi khách” mà chỉ cần chấp nhận làm “bồ” của một đại gia là có thể có rất nhiều tiền rồi, vậy tại sao chị không đánh đổi?



- Việc đó không phải là khó. Cơ hội tôi cũng có rất nhiều vì có nhiều người sẵn sàng bỏ ra rất nhiều tiền để có được những gì họ thích. Đừng nói 10.000 hay 20.000 USD, vì nếu tôi chấp nhận thì có những người đàn ông sẵn sàng mua nhà cho tôi. Nhưng tôi không muốn làm thế và cũng chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Với tôi giàu thì phải sang, còn nghèo thì phải sạch. Nếu tôi làm điều gì đó trái với lương tâm thì tôi sẽ không còn mặt mũi nào nhìn mẹ tôi.



Bạn trai tin tôi trong sạch



- Gần đây báo chí có đăng tải rằng, chị đã công khai bạn trai của mình, vậy sau vụ việc này anh ấy phản ứng như thế nào?



- Ngày hôm trước, khi có một anh nhà báo gọi điện thoại cho tôi hỏi về những tin đồn có liên quan đến tôi mà Mỹ Xuân khai báo, tôi đã gọi điện thoại cho bạn tôi. Tôi kể với anh ấy sự việc và hỏi anh ấy tại sao năm nay em xui như thế? Có phải là tôi bị ngôi sao xấu chiếu hay không?



Anh ấy chỉ cười và nói tôi cứ mặc kệ đi, mình không làm thì việc gì phải sợ, cây ngay không sợ chết đứng. Đến ngày hôm sau thì anh ấy gọi lại cho tôi, bảo rằng có nhiều người gọi điện cho anh ấy, bảo tôi đã bị triệu tập lên công an, hỏi tôi có nghe tin đồn gì không? Lúc đó tôi rất hoang mang nên không biết phải làm gì? Anh ấy cũng là một người có quan hệ rộng, chỉ 10 phút sau anh ấy gọi lại cho tôi biết rằng, anh ý đã nói chuyện với một số người ở cơ quan chức năng, đó chỉ là những tin đồn vớ vẩn, “lo mà đi tập hát đi.”



- Anh ấy có hỏi chị rằng, chị có liên quan gì đến việc này không?



- Không. Chúng tôi quen nhau khá lâu và thực ra với quan hệ của anh ấy ở thời điểm hiện nay, để tìm hiểu về con người của tôi như thế nào với anh ấy cũng không quá khó. Anh ấy chỉ bực mình vì các tin đồn ác ý đó và động viên tôi thôi. Anh ấy nói: “Em cứ bình tĩnh và yên tâm, không có gì phải lo vì những ai biết đến em đều hiểu con người em, còn những tin đồn kia rồi sẽ được sáng tỏ”.



- Chị có nghĩ rằng những tin đồn này xuất hiện một phần vì người ta nghĩ chị đã từng “cặp kè” với đại gia không?



- Tôi chưa từng “cặp kè” với ai cả. Mối tình đầu tiên của tôi mà người ta nói rằng “cặp kè” với đại gia là với người bạn hơn tôi 1 tuổi, chúng tôi quen nhau từ hồi tôi học cấp 3 và yêu nhau gần 6 năm, đến hết năm 2010 mới chia tay. Anh ta cũng là một người trong gia đình khá giả, nhưng chẳng nhẽ như vậy lại gọi là “cặp kè” với đại gia? Còn mối tình hiện tại của tôi cũng được hơn 1 năm rồi. Anh ấy cũng chỉ hơn tôi 1 tuổi và ai cũng biết rằng chúng tôi yêu nhau rất nghiêm túc. Hai người tôi yêu ai tôi cũng công khai đàng hoàng. Họ cũng đều là những người có quan hệ xã hội rất rộng, nên tôi làm gì ít nhiều họ cũng biết được và hiểu con người tôi như thế nào.



- Trong làng giải trí có một số người mẫu, ca sĩ trùng tên với chị, chị nghĩ vì điều nay mà có thông tin hiểu nhầm chị không?



- Tôi không biết, nhưng tôi mong mọi người sẽ cân nhấc kỹ trước khi nói ra rằng, họ đã nhìn thấy ai đó làm gì? Và nói gì? Tôi không ngờ đến việc Mỹ Xuân chỉ nghe nói mà đã tung thông tin thất thiệt về tôi như thế.



Tôi là người trong làng giải trí, tất nhiên tôi phải chấp nhận bị gặp phải những tin đồn, dù tốt hay xấu, bởi đã là người của công chúng thì không thể trách mọi người bàn tán về mình được. Nhưng tôi mong mọi người sẽ chú ý hơn đến những lời ăn tiếng nói và những thông tin của mình, tránh làm ảnh hưởng đến người khác. Vì tiền mất có thể kiếm lại được, nhưng mất danh dự thì sẽ rất khó tìm lại.