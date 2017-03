Trang Nhung tâm sự sau sự cố lộ ngực

- Sau sự cố lộ ngực, hiện tại tâm lý chị thế nào?

- Đến thời điểm này, tôi đã hoàn toàn bình tâm trở lại. Thật sự tôi muốn quên chuyện này hẳn để toàn tâm với công việc của mình. Tôi chỉ cảm thấy áy náy một điều là, vì tôi mà làm phiền đến cả đoàn phim Anh em nhà bác sĩ. Báo chí tìm đến cả đạo diễn để hỏi về chuyện này vì người ta nghĩ rằng đoàn phim làm như vậy để PR trước cho phim.

Á hậu phụ nữ Việt Nam 2005 nhanh chóng lấy lại thăng bằng sau sự cố lộ ngực.

- Có người cho rằng chị cố tình tạo scandal để tạo tên tuổi của mình. Chị giải thích sao?

- Nếu muốn gây ồn ào thì có nhiều cách để làm tốt hơn như vậy. Tôi nghĩ nghệ sĩ chẳng ai dám làm như thế để được nổi tiếng cả. Khi chuyện xảy ra, ai cũng tự cho mình cái quyền suy diễn ra đủ thứ. Cũng may nhờ có gia đình, người thân và bạn bè thân thiết ở bên cạnh động viên mà tôi đứng vững được.

Tôi thấy như thế là đủ cho mình rồi. Một mình tôi không thể đi giải thích với tất cả mọi người được. Người nào hiểu tôi thì hiểu mà họ nghĩ sai thì tôi cũng đành chịu. Đây là bài học lớn trong cuộc sống của tôi.

- Xảy ra sự việc như vậy, bạn trai chị phản ứng thế nào?

- Anh ấy buồn nhưng hiểu đó là sự cố nghề nghiệp nên thông cảm và chia sẻ với tôi. Hiện tại, vụ việc đó đã qua đi nên tôi không nghĩ đến nữa.

- Còn những pha đóng cặp tình tứ cùng bạn diễn nam, anh ấy tỏ thái độ thế nào?

- Bạn trai tôi là người hiểu biết nên anh biết khi nào nên ghen và khi nào thì không. Tất nhiên chẳng ai thích bạn gái mình thân mật với người con trai khác. Nhưng anh biết công việc của tôi là vậy nên rất thông cảm. Bản thân tôi cũng tự hạn chế đóng những pha tình cảm thân mật cùng bạn diễn. Tôi luôn đọc kỹ kịch bản phim và chọn lựa trước khi nhận lời tham gia diễn xuất.

Thường tôi chọn các phim không có cảnh nhạy cảm hoặc có thân mật thì cũng chỉ một chút. Chẳng hạn như trong Anh em nhà bác sĩ, tôi và Minh Luân không có cảnh nóng nào mà chỉ có một cảnh hôn nhau nhẹ nhàng. Chắc khi coi phim cũng không khiến khán giả phải ồ lên đâu (cười).

- Nếu được mời vào một phim có kịch bản hay, được đầu tư hoành tráng và hứa hẹn thu hút khán giả mà có pha diễn cảnh nóng thì chị tính sao?

- Tôi vừa từ chối một bộ phim điện ảnh rất hay cũng vì lý do này. Tôi muốn cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Theo tôi, nếu mình vì cái tôi, cái khát vọng nổi tiếng lớn quá mà làm đủ mọi cách thì ngược lại, mình sẽ mất đi một điều gì đó quý giá không kém.

Đó là lý do tôi thường chọn đóng phim truyền hình. Trên phim truyền hình, các cảnh nhạy cảm hầu hết được quay ở góc máy nghệ thuật. Còn phim nhựa Việt Nam bây giờ đã tân tiến hơn trước nhiều, gần như phim nào cũng cần có cảnh nóng để tạo thêm sức hút. Điều đó làm tôi ngại nên bây giờ vẫn chưa dám nhận lời đóng phim nhựa. Sau này thì có thể khác, nhưng phải xem thế nào đã (cười).

Để tránh những rắc rối có thể đến từ nghề nghiệp, người đẹp kiên quyết không tham gia những phim có cảnh quay nhạy cảm.

- Từng có thời gian chị thổ lộ mình đang gặp khủng hoảng trong cả công việc và tình cảm. Hiện tại, cuộc sống của chị thế nào?

- Ai cũng có lúc buồn và vui. Đó là những nấc thang của cuộc sống. Tôi cũng không tránh khỏi những giai đoạn thăng trầm như vậy. Có nỗi buồn thì mình mới biết trân trọng cuộc sống hơn. Quan trọng là mình biết cách giải quyết vấn đề một cách tốt nhất để những chuyện buồn không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình nhiều. Giai đoạn mất thăng bằng của tôi đã qua. Hiện tại tôi sống bình yên, hài lòng với những gì mình đang có.

- Cách giải quyết của chị khi gặp khủng hoảng, buồn phiền là gì?

- Tôi tự tìm niềm vui để vực tinh thần mình dậy. Tôi nói chuyện với bạn bè để chia sẻ với họ và xin lời khuyên tốt nhất cho tình huống của mình. Hơn nữa, cũng nhờ gia đình luôn bên cạnh nên tôi không cảm thấy đơn độc. Dần dần thì nỗi buồn cũng nguôi ngoai, mọi thứ trở lại thăng bằng như trước. Thật ra nếu lúc nào cũng gặp may mắn, suôn sẻ, tốt đẹp thì chắc tôi cũng khó mà cảm nhận được rõ ràng hạnh phúc mình đang có. Hạnh phúc với tôi sẽ giá trị và ý nghĩa hơn sau khi vượt qua mất mát, đau khổ, buồn phiền gặp phải trên đường đời.

- Không phải là diễn viên được đào tạo bài bản nhưng chị lại nhận được nhiều vai quan trọng dù mới bước sang lĩnh vực phim ảnh chưa lâu. Chị có thấy mình quá may mắn?

- Tôi nghĩ con người ai cũng có thời có vận. Lúc nào tôi cũng thấy mình may mắn. Tôi nghĩ để thành công trong bất cứ lĩnh vực nào, người ta cũng cần có cái duyên và sự cố gắng. Tôi có duyên với điện ảnh và nỗ lực để cải thiện bản thân, phát huy khả năng diễn xuất của mình. Do vậy có thể nói, tôi may mắn bắt được cái duyên và những gì có được hôm nay là do khả năng cộng với sự cố gắng.

Cô rất hy vọng vai diễn của mình trong phim truyền hình "Anh em nhà bác sĩ" sẽ được khán giả đón nhận.

- Trước "Anh em nhà bác sĩ", từng có một bộ phim truyền hình phiên bản Hàn Quốc khác không thu được thành công như mong đợi. Chị có sợ vai diễn của mình lâm vào tình trạng tương tự?

- Trước khi nhận lời đóng Anh em nhà bác sĩ, tôi đã biết áp lực vai chính của mình sẽ rất nặng. Vì đây không phải là bộ phim mua kịch bản Hàn Quốc đầu tiên được làm nên chắc chắn phim này sẽ bị khán giả "soi" rất kỹ. Có lẽ do phim gốc đã quá tốt nên khán giả thường khắt khe với bản sao của nó và buộc dàn diễn viên của mình phải làm tốt như người ta. Điều này là rất khó vì thật ra điện ảnh Việt Nam chưa có điều kiện làm được như Hàn Quốc. Để tránh bị so sánh với nguyên mẫu, tôi diễn theo cảm xúc của mình, thể hiện tình cảm và phong cách của người Việt Nam. Còn thành công của bộ phim không chỉ phụ thuộc vào 1 hay 2 diễn viên mà gồm rất nhiều yếu tố như đạo diễn, nhà sản xuất, thời điểm phát hành...

Tôi mong khán giả rộng lòng một chút với bộ phim này để ghi nhận, động viên những cố gắng, tài năng của diễn viên Việt Nam hơn là so sánh họ với các ngôi sao của một đất nước có nền điện ảnh đã rất phát triển.

- Vai bác sĩ Lâm Thanh Trang có phải là vai diễn mơ ước của chị?

- Nữ bác sĩ này có nhiều điểm khá giống tính cách thật của tôi. Cô ấy sống nội tâm, sâu sắc. Đã nhận lời tham gia thì vai nào tôi cũng thích nhưng bác sĩ Thanh Trang thì đặc biệt hơn một chút. Vì trong những phim trước tôi luôn được đạo diễn trực tiếp mời vào vai luôn không cần phải qua công đoạn casting. Nhưng với phim này, dù rất tin tưởng ở tôi nhưng anh Minh Cao vẫn yêu cầu tôi casting như mọi diễn viên khác. Vượt qua thử thách ban đầu thành công, tôi thấy mình có nhiều hứng thú và tự tin hơn.

- Dự định của chị trong năm 2010 là gì?

- Mỗi năm trôi qua tôi lại cảm thấy mình có thêm thành quả trong công việc. Tuy đầu năm đã gặp sự cố nhưng tôi hy vọng đó là sự cố đầu tiên và cuối cùng trong sự nghiệp của tôi. Hiện tại tôi vẫn tập trung cho Anh em nhà bác sĩ một cách tốt nhất. Năm mới, như tất cả mọi người, tôi ước mình sẽ thành công hơn nữa trong nghề nghiệp và kiếm được nhiều tiền để lo cho ba mẹ (cười).

Theo Hương Giang (Ngôi sao)