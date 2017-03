Trang Nhung: “Tôi đã trải qua giai đoạn kinh khủng”

Sau khi có thông tin tú bà M.X đã khai nhận trong đường dây “người mẫu, diễn viên bán dâm ngàn đô” có tên người mẫu Trang Nhung, đến nay, phía cơ quan điều tra đã có kết luận như thế nào về trường hợp của Trang Nhung?

Sau khi các trang báo có đăng những thông tin không đúng về tôi, luật sư của tôi đã tìm cách liên hệ với cơ quan công an để xác minh nguồn gốc những thông tin đó. Tuy nhiên, bên phía cơ quan chức năng phủ nhận tất cả những thông tin liên quan đến tôi trong vụ án của M.X. Sau đó, một tờ báo có uy tín cũng đã đăng thông tin chính thức rằng cơ quan công an xác nhận tên tôi không liên quan đến đường dây mua bán dâm của M.X. Cơ quan công an cũng khẳng định, họ chưa bao giờ cung cấp thông tin liên quan đến tôi cho bất kỳ phóng viên nào.

Trang Nhung khẳng định "vô can" với đường dây người mẫu bán dâm của tú bà M.X

Vậy chị đã tiến hành công việc với luật sư…?

Tôi và luật sư sẽ xem xét lại tất cả những bài báo đăng tải các thông tin làm ảnh hưởng đến hình ảnh và danh dự của tôi để quyết định khởi kiện. Rõ ràng, họ đã vi phạm luật báo chí, luật đăng tin trên các trang điện tử làm ảnh hưởng đến danh dự của cá nhân tôi.

Sự việc đã ảnh hưởng như thế nào đến Trang Nhung?

Tôi chưa bao giờ trải qua một sự việc nào kinh khủng như thế. Sự việc đã ảnh hưởng quá lớn đến hình ảnh, danh dự và tư cách con người của tôi. Tôi không thể nào ngờ được người ta lại có thể coi nhẹ danh dự của người khác như thế khi đăng những thông tin ác ý đến mức đó. Sự việc này khiến tôi nhận ra rằng, không có gì có thể gây tổn thương một con người nhiều hơn bằng việc lấy đi danh dự của họ.

Tôi và gia đình tôi đang trải qua một giai đoạn rất mệt mỏi.

Nhưng ngược lại, sau việc này tôi cũng nhận ra được rằng, có rất nhiều người ủng hộ tôi, nhiều người sẵn sàng giúp đỡ và bảo vệ tôi, và trên hết, những người thân, bạn bè luôn tin tưởng và động viên tôi. Điều này giúp tôi vượt qua được một giai đoạn khó khăn trong cuộc đời.

Cho đến hôm nay vẫn có rất nhiều những bài viết về những cuộc chơi tình-tiền ghê gớm ẩn sau thế giới “chân dài- đại gia”… Theo Trang Nhung, sự việc này ảnh hưởng như thế nào tới nghề người mẫu?

Tôi nghĩ, sự việc đương nhiên đã ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của nghề nghiệp người mẫu, diễn viên thậm chí cả showbiz nói chung. Tâm lý con người thường vẫn thế, khi thấy một hiện tượng cá biệt sẽ dẫn đến việc đánh đồng chung cho cả một tập thể. Cũng như vào thời điểm có một số cá nhân trong đội tuyển Việt Nam bán độ, có người đã vội vàng nhận xét rằng, cả đội tuyển bóng đá Việt Nam đáng xấu hổ, rằng họ làm người hâm mộ thất vọng. Dư luận quên rằng, không phải cầu thủ nào cũng đáng nhận những lời trách móc như thế.

Hiện tại, tôi nghĩ có lẽ nhiều người cũng đang có những nhận xét ác ý về nghề người mẫu, diễn viên nói chung. Nhưng tôi mong, dư luận sẽ không để “một con sâu làm rầu nồi canh”. Không phải ai làm nghề người mẫu, diễn viên cũng “vì tiền bất chấp tất cả”.

Trước sức ép của dư luận, trước những ảnh hưởng xấu về nghề người mẫu, diễn viên… Trang Nhung đã có lúc nào tính đến chuyện bỏ nghề?

Nếu nói là không, chắc chắn là không đúng. Có những lúc tôi cũng cảm thấy mệt mỏi, vì có quá nhiều việc xảy ra ảnh hưởng đến mình. Không những thế, còn ảnh hưởng đến cả gia đình, người thân và bạn bè của tôi.

Có thể đến một lúc nào đó khi tôi không còn cảm thấy hứng thú với nghề nghiệp mình đang làm, tôi sẽ tính đến phương án khác. Nhưng hiện tại, tôi thấy mình vẫn đang làm một công việc đàng hoàng, chân chính, hơn nữa, tôi đang được làm những gì mình thích.

Vì vậy, trước mắt, tôi sẽ tập trung để làm sáng tỏ mọi chuyện và không làm ảnh hưởng đến danh dự của cá nhân tôi, cùng cả gia đình.

Theo H.H (Dân trí)