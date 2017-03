Trang Trần: ân hận, xin lỗi vì chống đối, lăng mạ công an

Theo An ninh thủ đô, ngày 1/3, tại Công an quận Hoàn Kiếm, Trần Thị Trang (người mẫu có nghệ danh Trang Trần, 30 tuổi) đã viết bản kiểm điểm xin lỗi lực lượng chức năng, người hâm mộ.

Tại cơ quan Công an, Trần Thị Trang thuật lại rằng, sự việc xảy ra khi Trang và các bạn vừa nhậu xong một chầu, đã uống khá nhiều rượu và tiếp tục di chuyển đến điểm nhậu tăng hai. Tuy nhiên lúc này các cửa hàng đều đóng cửa, nên Trang nói lái xe taxi đi vào một con phố nhỏ để về khách sạn- đây chính là phố Đào Duy Từ, nơi lực lượng chức năng phát hiện chiếc taxi chở Trang vi phạm Luật Giao thông.

“Tôi xuống xe, xin xỏ, rồi quay ra nói những lời khó nghe, thậm chí là chửi bới và tát cả vào một người trong tổ công tác. Đến khi được đưa về phường, trong cơn say, tôi vẫn tiếp tục to tiếng chửi bới. Cho đến trưa ngày hôm sau, khi tỉnh rượu, khi xem lại clip về hành động của mình, tôi không thể tin mình lại ngu ngốc có những hành động hồ đồ đến vậy”.

Cựu người mẫu kiêm diễn viên cặm cụi viết bản kiểm điểm "Suy nghĩ thấu đáo, tôi thấy rằng mình hoàn toàn sai..."

Cựu người mẫu kiêm diễn viên có nghệ danh Trang Trần này, nhìn nhận sự việc: “Tôi đã suy nghĩ thấu đáo, và thấy rằng mình sai hoàn toàn, xúc phạm đến lực lượng chức năng ngày đêm gian khổ giữ gìn an ninh trật tự cho xã hội. Tôi rất ân hận vì những hành động mất kiểm soát của mình. Tôi thực lòng muốn gặp tất cả các anh, các chú Công an phường Hàng Buồm để xin lỗi từng người. Hơn nữa, tôi xin lỗi tất cả các cán bộ, lực lượng trong ngành đã phải nghe thấy những lời khó nghe của mình. Tôi thành thật xin lỗi người hâm mộ, vì đã tự làm xấu đi con người mình. Qua đây, tôi mong tất cả chúng ta hạn chế uống bia rượu say xỉn sẽ gây ra nhiều điều không tốt ảnh hưởng đến xã hội. Tôi mong mọi người bỏ qua và cho tôi được làm lại”.

“Con dại, cái mang”, mẹ của Trần Thị Trang là bà Đặng Thị Sơn, cũng đã viết thư xin lỗi, gửi tới Ban Giám đốc Công an thành phố, công an quận Hoàn Kiếm và công an phường Hàng Buồm.



Lá thư viết chân thành: “Cháu Trang đã có những hành động và dùng những từ ngữ không hay để nói với các đồng chí Công an. Việc cháu gây ra chuyện như vậy khiến tôi buồn vô hạn, vì không những đó là hình ảnh không đẹp mà còn không đúng với luật pháp. Tôi rất đau lòng.



Tôi là một người nông dân và cháu Trang từ nhỏ đã phải phụ mẹ lo cho các em vì bố cháu mất khi các em của Trang còn quá bé. Cháu có chút may mắn nên cũng có những thành công trong nghệ thuật. Nhưng cháu luôn tâm niệm và nói với tôi rằng, mẹ con mình là những người làm ăn chân chính, làm gì cũng phải tuân thủ luật pháp, nếu chúng ta không nghiêm túc, chúng ta sẽ mất hết.



Gia đình tôi từ xưa đến nay luôn tuyệt đối tin tưởng, chấp hành mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, là một trong những gia đình gương mẫu tại địa phương. Cháu Trang từng nói, không ở đâu mà sống sung sướng như ở Việt Nam, mình chỉ cần thực sự cố gắng và chăm chỉ làm việc, mình sẽ có một cuộc sống đầy đủ. Chính vì thế, tôi mới dám khẳng định rằng, những lời nói không hay của cháu Trang trong lúc say là bột phát, thiếu suy nghĩ và cháu chưa từng bao giờ thốt ra trong ngày thường.



Bản kiểm điểm của Trần Thị Trang

Con dại, cái mang, làm mẹ tôi thương con nhưng tôi cũng hiểu rằng con mình đã có những việc làm không đúng. Thay mặt gia đình, thay mặt cháu Trần Thị Trang, tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất tới các cơ quan chính quyền, nhân dân, những khán giả đã từng yêu mến cháu Trang. Tôi tin, nếu có cơ hội được làm lại, cháu Trang cũng sẽ gửi lời xin lỗi toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân, xin lỗi các đồng chí Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Hoàn Kiếm và đặc biệt là các đồng chí Công an phường Hàng Buồm.



Tôi thực sự mong nhận được sự tha thứ của các cơ quan chính quyền, của nhân dân và những người yêu mến cháu Trang, để cháu Trang có cơ hội về với gia đình, để tôi có điều kiện giáo dục cháu nghiêm khắc nhất. Để cháu Trần Thị Trang nhận thức được một cách sâu sắc nhất những sai lầm của mình và tu dưỡng đạo đức thật tốt, có cơ hội lao động và cống hiến cho gia đình và cho xã hội”.



Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, căn cứ từ những lời xin lỗi thành khẩn của Trang Trần, cũng như bảo lãnh của gia đình, cơ quan công an sẽ xem xét việc xử lý tiếp theo.