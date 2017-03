Trang Trần được bảo lãnh tại ngoại

(PL)- Chiều tối 2-3, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết sau năm ngày bị tạm giữ, Trần Thị Trang (cựu người mẫu, diễn viên Trang Trần) đã được công an cho tại ngoại, theo đơn bảo lãnh của gia đình. Lý do được Công an quận Hoàn Kiếm cho hay là cô này đã hối lỗi.

Công an vẫn tiếp tục điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ của Trang Trần. Rạng sáng 27-2, Trang Trần cùng một số người bạn đi taxi vào tuyến phố cấm ô tô, đã bị tổ tuần tra công an phường phát hiện, yêu cầu dừng xe và Trang Trần đã chửi bới tục tĩu, lăng mạ công an và chế độ, tát vào mặt một trật tự viên. Đ.TRUNG