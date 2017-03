Tranh cãi nảy lửa về giọng nói của BTV thời sự

BTV của Đài truyền hình quốc gia thì phải chuẩn



Sau Hoài Anh, có thêm nhiều BTV nói giọng Nam xuất hiện trên sóng VTV Bản tin thời sự 12h ngày 6/8 với sự xuất hiện của BTV Anh Phương nói tiếng Huế trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi. Người khen vì cái lạ, người chê vì sự lệch chuẩn thông thường. Đặc biệt, ý kiến mới đây của NSƯT Kim Tiến, PTV kỳ cựu của VTV càng thổi bùng lên tranh luận trái chiều về chuyện 'địa phương hóa' giọng nói của các BTV trên sóng truyền hình quốc gia. Bản tin thời sự 12h ngày 6/8 với sự xuất hiện của BTV Anh Phương nói tiếng Huế trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi. Người khen vì cái lạ, người chê vì sự lệch chuẩn thông thường. Đặc biệt, ý kiến mới đây của NSƯT Kim Tiến, PTV kỳ cựu của VTV càng thổi bùng lên tranh luận trái chiều về chuyện 'địa phương hóa' giọng nói của các BTV trên sóng truyền hình quốc gia.

"Theo tôi, Đài truyền hình Việt Nam nên thường xuyên có những chương trình thời sự của địa phương do các địa phương làm để người dân được biết thêm tiếng địa phương nhưng người dẫn chương trình chung nên dùng giọng chuẩn (tạm gọi là giọng Bắc hoặc giọng Hà Nội như hiện nay). Lý do tại sao lại dùng giọng Bắc vì mọi người thấy hầu hết các bạn thi âm nhạc, hát tại các tỉnh thành dù là người Huế, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình, Bình thuận hay người Miền Nam cũng đều hát giọng Bắc đó thôi. Có ai hát giọng địa phương đâu trừ khi hát bài dân ca. Không phải giọng Bắc là chuẩn mực hơn giọng khác nhưng nó phổ biến hơn nên cũng nên lấy đó làm chuẩn", độc giả Huy nêu quan điểm.

Độc giả Thái Hương cho rằng: "Mình dân Nghệ nhưng cũng thấy không hợp lí. Nên nhớ VTV cho cả nước và người Việt ở nước ngoài, thậm chí người nước ngoài cũng theo dõi. Nói giọng đó sao họ nghe?".

Đồng quan điểm, độc giả có nickname Trần nói: "Không phải là phân biệt vùng miền nhưng chương trình thời sự vào lúc 19 giờ nên chọn các BTV nói giọng Bắc chuẩn, còn với chất giọng nói "rề rà" thì nên để vào tiết mục đọc chuyện "đêm khuya" thì hợp lý hơn".

Độc giả Phạm Văn Hiệp gửi ý kiến: "Người xưa có câu: 'Nhân bất thập toàn'. Nói cho cùng là không ai phát âm chuẩn cả, muốn chuẩn thì phải học hỏi, sửa chữa, rèn luyện mới có được. Khi làm công việc BTV của Đài truyền hình quốc gia thì phải chuẩn, nhất là báo nghe thì phải phát âm chuẩn. Tiếng Việt chúng ta rất giàu và đẹp, cho nên mỗi một người Việt đều phải có trách nhiệm làm cho nó đẹp hơn, chứ đừng làm méo mó nó.

Trước đây có BTV Hoài Anh phát âm nghe được, gần đây có Trần Long trong bản tin tài chính trưa là nghe rất hay, rõ ràng. Người khó tính đến mấy nghe Trần Long phát âm cũng rất hài lòng.

Còn lại, phần lớn BTV của Đài phát âm sai nhiều quá. Ví dụ: BTV phát âm không chịu phân biệt âm tr, ch; âm d, gi, r,... Còn về dấu thì dấu "hỏi" thì phát thành dấu "huyền". Ví dụ: "Kính chào quý vị khán "già" ; "câu hòi"; Boeing 777 phát thành "bày bày bày"; Nguyễn Ngọc Hảo phát thành "Nguyễn Ngọc Hào"; lời rao phát thành "lời "giao"; hát sẩm phát thành "hát "sầm""; chính phủ Nhật Bản phát thành "Chính "phù" Nhật "Bàn". Nghe rất khó chịu".

"Theo tôi miền nào cũng được nhưng phát âm phải chuẩn. Không thể phát âm từ "ăn" thành "ăng" hay "xin chào quý vị và các bạn" thì phát âm là "xin chào quý vị và các bạng" như cô BTV người Huế", độc giả Sơn phản hồi.

Đài truyền hình Việt Nam nên có BTV của 3 miền



BTV Anh Phương trong bản tin thời sự nói giọng Huế gây tranh cãi

Độc giả Lê Dũng cho rằng: "Đài truyền hình quốc gia thì phải mang tính toàn quốc. Giọng Huế đại diện cho một vùng ngôn ngữ rộng kéo dài từ Nghệ An đến Huế. Có một BTV giọng Huế trong bản tin thời sự là hợp lý. Người vùng miền khác cũng nghe và hiểu thôi".

"Phải đa dạng hóa ngôn ngữ thôi. Không phân biệt Bắc, Trung, Nam mà điều quan trọng là phát âm truyền cảm tới người nghe và không mắc phải lỗi chính tả", độc giả Ngọc Bảo phản hồi.

Bạn đọc Bảo Thiên cùng quan điểm: "Các vùng Bắc, Trung, Nam của Việt Nam là 3 miền có phát âm đặc trưng riêng, việc Đài THVN chọn để phục vụ khán thính giả cả nước là tốt. Không có quy định nào về việc đài quốc gia thì phải giọng Bắc. Giọng Bắc hay nam hay Trung mà L, N, CH, Tr loạn cả lên thì đến Tây nghe còn cười cho!"

Độc giả Hải Sơn lại cho rằng: "Theo tôi, tiếng phổ thông của Việt Nam là tiếng Việt, vì vậy tất cả những ai phát âm bằng tiếng Việt (không ngọng) đều có thể làm nghề phát thanh và chúng ta không được phân biệt đối xử. Mặc dù mình không phải là người Huế nhưng mình rất thích nghe giọng bạn Anh Phương phát thanh trên truyền hình: Rõ ràng- rành mạch- tròn vành- rõ chữ- lại còn có duyên.

"Tôi thấy đài truyền hình Việt Nam nên có BTV của 3 miền là hay nhất vì đây là đài Việt Nam chứ không phải đài Hà Nội mà bắt buộc phải giọng Hà Hội. Công nhận giọng Hà Nội phát âm chuẩn hơn nhưng không phải từ nào cũng đúng. Đài truyền hình Việt Nam nên có cả giọng Bắc Trung Nam để các địa phương có thể dễ nghe tiếng của nhau hơn chứ lúc nào cũng Hà Nội thì những tiếng khác không ai nghe được à? Tôi thấy là người Việt Nam mà không nghe được tiếng của nhau là một điều cực kỳ tệ hại", độc giả có nickname Polytest viết.

Độc giả Phụng Vũ cho rằng nên thay đổi để thấy được sự thú vị trong ngôn ngữ: "Mình cũng đi rất nhiều nơi rồi, cô ấy nói tiếng Huế nhưng đã được phổ thông hoá cho nhẹ bớt để mọi người dễ nghe, chứ nói đặc giọng Huế thì nhiều người nghe không hiểu hết được. Cũng nên thay đổi đôi chút xem sao".

NSƯT Kim Tiến cho rằng không nên địa phương hóa Đài truyền hình Quốc gia

Theo HK (VNN)