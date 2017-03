Tranh cãi quanh cảnh cưỡng hiếp trên phim Hàn

Trong tập phát sóng ngày 14-11, bộ phim đang thu hút sự chú ý của khán giả Hàn I miss you có cảnh cô bé Lee Soon Yeon (Kim So Hyun đóng), 15 tuổi, bị cưỡng hiếp ngay trước mặt bạn trai Han Jung Woo (Yeo Jin Gu đóng). Cảnh quay không hề lộ liễu hay thô tục, chỉ tập trung lột tả nỗi đau trên gương mặt Han Jung Woo khi chứng kiến bạn gái bị hãm hại. Sự sợ hãi khiến Jung Woo lẫn trốn một mình và mở đầu sự chia ly của 2 nhân vật chính.

Cảnh cưỡng hiếp gây tranh cãi trên phim



Nhiều khán giả cho rằng dù không có cảnh thô tục nhưng nỗi đau quá lớn và nó không phù hợp cho một bộ phim truyền hình. Họ bày tỏ: “Cảnh cưỡng hiếp cô bé 15 tuổi không cần thiết”, “Tôi xem phim này với cả gia đình và cảm thấy không thoải mái”... Tuy nhiên, một số khán giả khác lại tỏ ra ủng hộ bộ phim. Họ khẳng định: “Cảnh quay này hợp lý cho cả mạch phim”, “Đây là điều hoàn toàn có khả năng xảy ra trong đời thực”...



Ngay cả diễn viên Kim So Hyun cũng lên trang cá nhân bày tỏ suy nghĩ của mình: “Bạn cảm thấy tim thắt lại khi xem I miss you hôm nay đúng không? Tôi không có hành động nào vượt ngoài khuôn khổ nhưng tôi biết cảnh phim sẽ gây ra những cảm xúc mãnh liệt, gây tổn thương. Tôi mong những điều này không có trong cuộc sống thực”.