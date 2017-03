Tranh cãi về ảnh "Công nương Diana tuổi 50"

Sinh nhật Công nương Diana là thứ sáu tuần này. Tạp chí Newsweek ra ngày 4/7 thực hiện ý tưởng kỷ niệm dịp này bằng cách đưa lên bìa bức ảnh ghép Công nương quá cố và con dâu, nữ Công tước Cambridge (tước hiệu của Kate Middleton) trong trang phục đài các, đi cùng là một số vệ sĩ. Kate kết duyên cùng hoàng tử William trong đám cưới cổ tích hồi tháng 4.

Tạp chí này còn đăng bài báo chủ chốt có tên Diana tuổi 50 (Diana at 50) do Tổng biên tập Tina Brown chấp bút, với nội dung tưởng tượng về cuộc sống của Công nương hiện nay nếu bà không qua đời trong tai nạn xe hơi năm 1997. Tina Brown là một người quen cũ của Công nương Diana và từng viết cuốn tiểu sử The Diana Chronicles.

Bìa tạp chí Newsweek số kỷ niệm sinh nhật Công nương xứ Wales.

Trong bức ảnh bìa, vẻ ngoài của Công nương đã được thay đổi, làn da trở nên nhăn nheo nhờ kỹ thuật chỉnh sửa ảnh. “Diana sẽ tròn 50 tuổi trong tháng này”, Brown viết, “Trông bà sẽ thế nào nếu còn sống? Vẫn cực kỳ xinh đẹp, hẳn nhiên là thế”.

“Không còn nghi ngờ gì nữa, bà sẽ giữ chiếc cằm gọn gàng bằng cách tiêm một chút botox và chăm chỉ tập gym để giữ cánh tay thon thả. Bà có tái hôn không? Ít nhất là hai lần, tôi đoán thế, và những người chồng của bà đến từ cả hai bên bờ Đại Tây Dương”, nữ tổng biên tập viết trong bài báo.

Bà Brown tưởng tượng, sau khi chia tay với người tình lâu năm Dodi Al-Fayed (người qua đời cùng lúc với Công nương trong vụ tai nạn năm 1997), Diana sẽ chuyển đến New York sống vài năm, kết hôn với một người thật giàu có.

“Trong những năm tuổi 40, Diana sẽ đổi gu từ những người đàn ông quyền lực sang các cậu trai trẻ tuổi”. Tina Brown vẽ nên cuộc đời Công nương bằng sự hòa trộn giữa lòng nhân hậu đối với nhân dân và vòng xoay chóng mặt của quyền lực. Quan trọng không kém trong cuộc đời bà là sự hiện diện của hai người con, hoàng tử William và hoàng tử Harry.

Bài báo này còn hình dung Diana sẽ tham gia mạng xã hội Twitter và có 10 triệu người theo dõi. Ngoài ra, còn có hình ảnh tưởng tượng về giao diện Facebook của Công nương.

Giao diện tưởng tượng trang Facebook của Công nương Diana, cho thấy bà vừa kết bạn với Camilla Parker Bowles và Thái tử Charles thích điều này. Danh sách bạn bè của Công nương có những cái tên như nhà văn J.K. Rowling, cầu thủ David Beckham hay tay vợt Rafael Nadal.

Tuy nhiên, bài báo cũng như bức ảnh trang bìa của Newsweek số mới không nhận được phản ứng tích cực từ giới truyền thông. Một số báo chọn cách an toàn, như People đưa ra hai lựa chọn “Thiếu tôn trọng” hay “Phù hợp” để độc giả lựa chọn. Còn Los Angeles Times giật tít: “Bìa báo Diana tuổi 50 của Newsweek: gây sốc, sáng tạo hay chỉ là trò rẻ tiền?”.

Tuy nhiên, một số phương tiện truyền thông khác thẳng tay chê ý tưởng này. “Bìa Newsweek với Công nương Diana ở tuổi 50 trông thật nổi da gà”, CBS News viết. Tờ Atlantic Wire gọi đó là “bóng ma” của Công nương trên bìa tạp chí. Còn trang Opposing Views nhận xét ý tưởng bức ảnh là “nghèo nàn” và gọi bà Tina Brown là “người bị ám ảnh bởi hoàng gia”, còn Newsweek là tờ tạp chí “từng rất đáng tự hào”. "Kỳ cục" hay "xúc phạm" là cách dùng của một số báo khác.

Tháng 11 năm ngoái, tạp chí Newsweek hợp nhất với trang thông tin Daily Beast của Tina Brown. Bà Brown trở thành tổng biên tập của cả tờ tạp chí lẫn trang web. Sau khi lên nắm quyền, bà đã tạo ra một số thay đổi ở tờ tạp chí, trong đó quyết định tăng cường sử dụng ảnh, giảm số chữ trong các bài viết.

Theo Hạ Huyền (VNE)