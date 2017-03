Tranh chấp hôn nhân, ảnh hưởng tác quyền

Nhạc Gò Công: Không có tác quyền, phải trả thù lao Khoảng năm 1987-1988, khắp miền Nam xuất hiện một băng nhạc lạ với giọng ca Bảo Yến và dòng nhạc đơn giản, mềm mại, luyến láy mà nhiều người liệt vào hàng nhạc sến, người ta bảo nhau là nhạc Gò Công của Hoàng Phương. Tiếng khen lời chê đều có nhưng rõ ràng dòng nhạc ấy có sắc thái riêng và phát triển lấn lướt các dòng nhạc khác. Tôi và nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồng Khanh cùng đi xe máy xuống Tiền Giang - Gò Công tìm kiếm nhạc sĩ Hoàng Phương. Nghe hỏi tên nhạc sĩ này, các cán bộ ngành văn hóa địa phương ai cũng mỉm cười vẻ chế giễu. Có thể trong mắt họ, một người không biên chế, không hội viên đoàn viên sáng tác nhạc là chuyện tầm sàm. Nhà anh là tiệm vàng Kim Hoàng nằm ở đầu dãy phố chợ Gò Công Đông. Nhìn anh bề ngoài khá lập dị, tóc để dài, áo vải xoa màu đỏ, quần màu kem, mang giày, bước chân khập khiễng (thời điểm đó, ở vùng quê như Gò Công, mang giày có thể xem là một “tội”). Đêm đó, không biết vì lý do gì, anh không tiếp chúng tôi ở nhà mà mượn nhà người bạn trong con hẻm của phố chợ. Dưới ánh đèn dầu, anh đệm đàn guitar cho một cô gái trẻ hát những nhạc phẩm của anh. Cây đàn cũ kỹ, âm rè, giọng cô gái chân chất, không kỹ thuật trong không gian tranh tối tranh sáng nghe thật liêu trai. Anh kể anh viết nhạc từ niềm say mê, không biết xướng âm nên ký âm nhờ cây guitar này. Từ mối quan hệ bạn bè, anh nhờ nhạc sĩ Quốc Dũng phối âm trên cây organ điện tử và Bảo Yến hát. Anh làm nhạc chỉ để mình và bạn bè nghe nhưng không rõ bằng đường nào băng nhạc ấy lọt ra ngoài thị trường và được sao chép rầm rộ. Thời đó không có khái niệm tác quyền, cũng chưa có các hãng phát hành băng đĩa nhạc tư nhân nên “độc quyền” phát hành thuộc về các tiệm chép băng đĩa thuê. Anh không thu được đồng bạc nào. Do một số ca khúc của anh phổ nhạc từ thơ của các văn nghệ sĩ, đồng thời là cán bộ quan chức địa phương, anh bị buộc phải trả tiền nhuận bút cho các tác giả có thơ phổ nhạc vì anh là chủ tiệm vàng và băng nhạc của anh đang được rao bán khắp nơi. Anh phải bỏ tiền túi ra trả nhuận bút dù bản thân anh không thu được đồng nào. Mấy năm gần đây, các tổ chức bảo vệ quyền tác giả ra đời, dòng nhạc Gò Công của Hoàng Phương vẫn sống và thu được khoản tiền không lớn lắm nhưng cũng đỡ ngặt cho gia cảnh quá nghèo của vợ con anh. Rất tiếc, khoản tiền ấy lại phát sinh tranh chấp. ANH KIỆT