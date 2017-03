Tranh chấp kịch bản "Biệt động Sài Gòn" chưa có hồi kết

Có mặt tại tòa sáng 27/4 ngoài bị đơn là ông Lê Phương còn có luật sư, đại diện của các bên liên quan gồm báo Sài gòn Giải phóng, Nhà xuất bản Thanh Hóa và một số phóng viên báo chí. Tuy nhiên, nguyên đơn là ông Nguyễn Thanh vắng mặt. Ông Nguyễn Thanh cho biết do luật sư của ông hiện đang công tác ở nước ngoài, tới 5/5 mới có mặt tại Hà Nội nên cả ông và luật sư đã làm đơn xin hoãn phiên tòa sáng 27/4/2009.

Ngày 19/10/2007, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã thụ lý vụ án dân sự về việc tranh chấp bản quyền tác giả, đòi tiền nhuận bút kịch bản phim "Biệt động Sài Gòn", ông Nguyễn Thanh khởi kiện Hãng phim truyện VN và ông Lê Phương. Trong đơn kiện, ông Thanh yêu cầu tòa án giải quyết: Xác định tác giả kịch bản "Biệt động Sài Gòn" là của riêng ông, đòi Hãng phim truyện VN phải hoàn trả số tiền nhuận bút từ 550 triệu đồng trở lên cho ông.

Đặc biệt, ông Nguyễn Thanh yêu cầu ông Lê Phương phải trả tiền nhuận bút 15 tỉ đồng cho mình với lý do ông Phương đã mang tác phẩm trên của ông xuất bản lại tại NXB Văn học Nghệ thuật Long An, NXB Thanh Hóa và báo Sài Gòn Giải Phóng. Tuy nhiên ông Lê Phương khẳng định một số tờ báo, tạp chí cũng như NXB đã tự động in và xuất bản lại kịch bản "Những thiên thần ra trận" (sau này được dựng thành phim "Biệt động Sài Gòn") mà không xin phép cũng như không chi trả nhuận bút (trừ báo Sài Gòn Giải Phóng).

Đây là lần thứ 2 phiên tòa liên quan đến việc tranh chấp bản quyền tác giả, đòi tiền nhuận bút kịch bản phim "Biệt động Sài Gòn" bị hoãn và dự kiến sẽ được mở lại vào sáng 11/5 tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. Thêm một lần nữa, vụ kiện dai dẳng này lại chưa có hồi kết.