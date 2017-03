Tranh tài hoa hậu thế giới trong âu lo

Cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt Việt Nam 2009 (Mrs Vietnam 2009 - gọi tắt là Hoa hậu Quý bà Việt Nam) đã kết thúc vào tối 26-9. Chỉ hơn một tháng nữa, vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt thế giới 2009 (Mrs World 2009 - gọi tắt là Hoa hậu Quý bà thế giới) sẽ diễn ra tại TP Vũng Tàu. Thế nhưng vẫn còn nhiều điều đáng lo cho hai gương mặt đại diện quý bà Việt Nam, cũng như quy trình tổ chức trước thềm một cuộc thi mang tầm vóc quốc tế.

Đào đâu lò luyện hoa hậu cấp tốc?

Trở thành hoa hậu và á hậu một cuộc thi Hoa hậu Quý bà Việt Nam, rồi từ đó trở thành hai gương mặt đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Quý bà thế giới, quý bà Hoàng Thị Yến và Nguyễn Thị Thu Hà đã được làm quen với những phần thi cơ bản của một cuộc đua nhan sắc. Tuy nhiên, những ai từng theo dõi đêm chung kết - lễ đăng quang tối 26-9 vừa qua đều không khỏi lo âu cho hai gương mặt đại diện. Lo âu bởi dù là những quý bà thành đạt trên thương trường, bản lĩnh trong cuộc sống nhưng với sân khấu họ vẫn còn nhiều bỡ ngỡ.

Hoa hậu Hoàng Thị Yến trong phần thi ứng xử không giấu được lúng túng khi bắt đầu câu trả lời bằng câu nói: “Tôi xin cám ơn câu trả lời và sau đây tôi xin trả lời...”. Á hậu một Nguyễn Thị Thu Hà cũng trả lời vòng vo: “Hoa hậu Quý bà thế giới là niềm vinh dự dành cho Vũng Tàu và Việt Nam.... Vũng Tàu với lòng mến khách, con người đẹp... Không chỉ tôi mà tất cả thí sinh đều là người chiến thắng!” cho câu hỏi: “Nghĩ gì về cuộc thi Hoa hậu Quý bà thế giới 2009?”.

Điều công chúng quan tâm chính là họ sẽ được đào tạo ra sao trong vòng chỉ hơn một tháng để hai quý bà từ những doanh nhân thành đạt trở thành hai gương mặt đại diện Việt Nam trên đấu trường nhan sắc. Đơn vị đăng cai tổ chức cuộc thi từng tuyên bố sẽ mời các chuyên gia nước ngoài chuyên đào tạo hoa hậu đào tạo thêm cho hai thí sinh đại diện Việt Nam. Nhưng dù chuyên gia nước ngoài tài ba, dù lò đào tạo hoa hậu có nổi tiếng đến đâu, e rằng vẫn khó cho ra lò hai thí sinh nổi trội tại cuộc thi mang tầm quốc tế chỉ trong vòng một tháng. Bởi lẽ như lời á hậu Thu Hà chia sẻ: “Trình diễn tốt cần cả một quá trình, không thể tự dưng mà sải bước tự tin được. Chúng tôi chưa bao giờ trình diễn trên sân khấu chuyên nghiệp nên rất cần được đào tạo”.

Hoặc giả sau một tháng, hai quý bà “lột xác” thành hai người đẹp chuyên nghiệp thì liệu với sức khỏe đã dồn cho một tháng tập luyện và cả một thời gian dài cho cuộc thi vừa qua, họ có còn đủ sức tiếp tục cho vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Quý bà thế giới?

Thích là... nhảy

Sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008 (Miss Universe), đây là lần thứ hai Việt Nam đăng cai một cuộc thi sắc đẹp tầm quốc tế. Hợp đồng tổ chức cuộc thi Hoa hậu Quý bà thế giới 2009 được ký kết cách đây hơn một năm (7-2008), mọi thứ đều đang diễn ra đúng tiến độ. Dù vậy, đúng thời gian không có nghĩa là khâu tổ chức hoàn hảo.

Trong suốt đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu quý bà Việt Nam, ông David Z. Marmel, Chủ tịch Tổ chức Hoa hậu Quý bà thế giới (MWO), không ít lần nhăn mặt thốt lên rằng “Can’t do that!” (Không thể làm như thế!). Những lần ông thốt lên như vậy đều rơi vào khâu tổ chức cuộc thi - có thể xem là lần diễn tập cho việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu Quý bà thế giới.

Cụ thể, khi đương kim Hoa hậu Quý bà thế giới Natalia Shmarenkova với tư cách khách mời lên trình diễn một ca khúc, ngoài câu nói bằng tiếng Việt bập bẹ “Xin chào, tôi yêu các bạn”, những gì hoa hậu chia sẻ bằng tiếng Ukraina đều không được dịch ra để khán giả có thể hiểu. Và khán giả ồ ạt lên tặng hoa trong lúc Natalia Shmarenkova đang trình diễn ca khúc The Phantom of the Opera. Đặc biệt, ngay khi danh hiệu Hoa hậu Quý bà Việt Nam vừa được xướng lên thì khán giả, người thân của hoa hậu, cả ban giám khảo... liền bổ nhào lên sân khấu để chụp ảnh chung!

Người xem có thể thông cảm rằng đây là tấm thịnh tình của khán giả Việt Nam, hoặc những người thân quá vui nên không kiềm chế được cảm xúc... Thế nhưng dưới góc độ nhà tổ chức như ông chủ tịch MWO, đây là một điểm không ổn trong khâu tổ chức một cuộc thi. Bởi trong cuộc thi Hoa hậu Quý bà thế giới sắp tới, hình ảnh Việt Nam, sân khấu đêm chung kết không còn ở phạm vi trong nước mà được truyền hình trực tiếp trên kênh Star World để đến với khán giả trên 100 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Hướng đến một cuộc thi chuyên nghiệp hơn, có lẽ đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Quý bà nên xem xét lại, đừng để tấm lòng hiếu khách đặt không đúng chỗ hay khát khao chia sẻ niềm vui của một số cá nhân phá hỏng cả một chương trình lẫn hình ảnh đất nước.