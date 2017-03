Tranh vẽ đẹp như ảnh chụp

Thoáng nhìn lần đầu, bạn có thể lầm tưởng đây là bộ ảnh nghệ thuật của một nhiếp ảnh gia. Thực ra, những “bức ảnh” đẫm nước này không được ghi lại bằng máy ảnh mà được nữ họa sĩ Alyssa Monks, 31 tuổi, sống tại New York (Mỹ) vẽ bằng tay.

Hầu hết đối tượng của những bức tranh đều là phụ nữ. Cô thường vẽ những phụ nữ khỏa thân qua màn chắn nước bằng kính hoặc nhựa vinyl của phòng tắm. Tại sao các tác phẩm này sống động và giống ảnh chụp đến thế?

Alyssa cho biết: “Tôi thích vẽ phụ nữ bởi một lẽ đơn giản là những người mẫu nữ sẽ không ngượng ngùng khi khỏa thân trước mặt tôi, trong khi họ sẽ không khỏi thẹn thùng khi làm mẫu cho các nam họa sĩ luôn nhìn chằm chằm vào cơ thể họ. V

ì thế, trước mặt tôi, người mẫu phô bày tất cả vẻ đẹp tự nhiên và những điều thực chất của cảm xúc, dáng vẻ và cử chỉ. Một số người mẫu nữ trong các bức tranh đầu tiên của tôi là chính tôi! Tôi đã sử dụng hình ảnh của mình nhiều lần vì tôi có thể diễn xuất tự nhiên, không ngượng ngập khi làm người mẫu cho chính mình.

Điều này cho phép tôi nắm bắt được sự ngạc nhiên, thích thú trước khuôn mặt và cơ thể của chính mình khi sáng tác. Sau đó, tôi dành nhiều thời gian khám phá các khuôn mặt và cơ thể của những người thân và bạn bè của tôi. Tôi thích dùng họ làm người mẫu vì tôi biết rõ cá tính của họ. Từ đó, cảm xúc tôi rất phong phú và rất thực khi sáng tác. Hội họa là bộ môn nghệ thuật khó khăn và phức tạp nên những người mẫu đã cố gắng làm tốt công việc của mình, trong khi tôi chăm chú vẽ từng chi tiết để hình thành bức tranh sinh động. Đó là nỗi khát khao tạo nên một chân dung con người còn thực hơn cả hiện thực!”.

Alyssa đã sáng tác khoảng 1.000 bức tranh sơn dầu trên vải lanh, thể hiện hình ảnh sống động của người mẫu, “phù phép” bằng cọ vẽ và sơn màu để tạo ra những bức tranh đẹp và gợi cảm như ảnh chụp.

Tranh của cô thuộc thể loại tường thuật (narrative genre). Cô “bật mí” rằng mình không sử dụng các công cụ hỗ trợ hiện đại mà chỉ vẽ với sự tập trung cao độ cùng với tình cảm và nhiệt tình hiếm có tại những nơi đặc biệt như phòng tắm, hồ bơi… vào những thời điểm cũng hết sức đặc biệt (cô thường mất nhiều ngày vẽ đi vẽ lại mỗi bức tranh cho đến khi giống ảnh chụp mới thôi).

“Tôi sử dụng nước như một kính lọc và nước đã làm cho người mẫu có vẻ đẹp kỳ ảo hơn so với các kính lọc thông thường. Khi cần mô tả rõ đặc điểm, tôi bôi dung dịch Vaseline lên cơ thể người mẫu để tăng hiệu ứng hình ảnh. Các tấm che phòng tắm bằng kính hoặc nhựa vinyl sẽ tạo ra độ phẳng cho tác phẩm và tạo hiệu ứng khảm ảnh (mosaic effect)”, cô cho biết.

Quan sát tác phẩm “Smirk” (Nụ cười điệu) của cô, bạn có thể thấy nó chẳng khác gì ảnh chụp chân dung một cô gái mỉm cười (trong khi nhìn chăm chú vào ống kính máy ảnh), với những giọt nước vòi sen lấm tấm ướt kính chắn phòng tắm! Alyssa cho biết người mẫu trong bức tranh tuyệt đẹp này là chị dâu của cô.

Còn trong bức tranh “Weight” (Sức nặng) là một phụ nữ mặc bikini nằm ngửa trong làn nước hồ bơi xanh, phô bày ngón tay đeo nhẫn đính hôn, có thể khiến bạn lầm tưởng là ảnh chụp vì các chi tiết quá chân thực! Người mẫu trong bức tranh này chính là bạn thân của cô.

Mới đây, cô còn thử nghiệm vẽ chân dung nam giới cũng bằng phương pháp “aquatic” và kết quả cũng gây kinh ngạc, chẳng hạn như bức tranh “Nod” (Gật đầu) mô tả khuôn mặt đắm đuối của một chàng thanh niên qua làn nước trên cửa kính.

Alyssa từng tốt nghiệp Đại học Boston (bang Massachusetts), Đại học Nghệ thuật Florence (Ý) và Trường Nghệ thuật tượng trưng thuộc Học viện Nghệ thuật New York (Mỹ) năm 2001. Hiện nay, cô đang giảng dạy môn Flesh Painting (Vẽ trên da thịt) và môn Trường phái mới tại Học viện Nghệ thuật New York, Đại học Montclair State (bang New Jersey) và Trường Cao đẳng Mỹ thuật Lyme (bang Connecticut).

Alyssa Monks (trái) ký tặng người hâm mộ

Năm 2001, Quỹ Forbes (Pháp) đã trao cho cô giải thưởng

hội họa “Travel Grant to Normandy”. Năm 2003, 2004 và 2006, cô cũng được trao Giải thưởng lớn về hội họa của Quỹ “Elisabeth Greenshields” (Canada). Đặc biệt, năm 2007, cô đã vinh dự đoạt giải nhất trong Cuộc triển lãm mùa hè của Học viện Nghệ thuật New York. Tác phẩm của cô được triển lãm ở nhiều nơi, mới đây nhất là Triển lãm “Hội họa mới” tại DFN Gallery ở New York từ 9/9 – 3/10/2009. Cô đang chuẩn bị tham dự một cuộc triển lãm tại Bảo tàng của Viện Hàn lâm Quốc gia (National Academy Museum) ở New York./.