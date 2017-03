Hội Chữ thập đỏ TP.HCM tổ chức chương trình Trao gửi an lành với biểu tượng con hạc hồng vỗ cánh đạt kỷ lục quốc gia. Con hạc hồng cao 2,2 m, ngang sải cánh 3,5 m được làm bằng mica, có in dấu vân tay của 18.000 người như sự gửi trao tình thân, sự ấm áp an lành của mọi người dành cho nhau.

Bà Nguyễn Thị Huệ - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM (thứ hai từ phải qua) đang in dấu vân tay trên chim hạc vào sáng 14-12. Ảnh: HÒA BÌNH

Chương trình Trao gửi an lành bao gồm: Hành trình thu nhận dấu vân tay trên khắp cả nước; live show ca nhạc Trao gửi an lành diễn ra tối 1-1-2012 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội và tối 8-1-2012 tại Sân khấu ca nhạc Lan Anh TP.HCM. Chương trình với sự tham gia của các ca sĩ: Cẩm Vân - Khắc Triệu, Mỹ Linh, Lam Trường, Mỹ Lệ, Quang Dũng, Hồ Ngọc Hà, Thủy Tiên, Minh Hằng, Minh Quân, Lưu Hương Giang…

Con hạc sẽ được bán đấu giá từ thiện tại hai đêm ca nhạc trên.

Chương trình Trao gửi an lành sẽ trao 25.000 phần quà tết cho đồng bào nghèo khắp cả nước và người Việt khó khăn tại Campuchia.

H.BÌNH