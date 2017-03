Trao nhầm giải thưởng "Ca khúc của năm"

Ban tổ chức NRJ Music Award, một giải thưởng âm nhạc vừa được trao tại Cannes, Pháp cuối tuần qua đã mắc một sai lầm nghiêm trọng khi trao giải Ca khúc của năm cho ca khúc "I Kissed a Girl" của Kate Perry. Chưa kịp vui mừng với chiến thắng này thì Kate Perry đã bị dội một gáo nước lạnh khi được biết giải thưởng đó không thuộc về mình.

Tại phút cuối của lễ trao giải, người dẫn chương trình NRJ Music Award thông báo rằng do trục trặc từ hệ thống tính phiếu bầu tự động nên kết quả đã không chính xác và sau khi kiểm tra lại, Kate Perry không phải là người được số phiếu cao nhất. Giải thưởng bị rút lại và trao cho nữ ca sĩ da màu đang rất nổi hiện nay, Rihanna với ca khúc "Disturbia".

Kết quả dựa trên số phiếu bầu của khán giả trên website của NRJ được thực hiện trước lễ trao giải vài tuần. Phải trả lại giải Ca khúc của năm nhưng Kate Perry cũng được an ủi phần nào khi được nhận giải Ca khúc quốc tế của năm cho "I Kissed a Girl" và nhận thêm một giải thưởng nữa tại hạng mục Album quốc tế hay nhất cho "One of the Boys".

Các giải thưởng còn lại thuộc về Britney Spears - Nữ nghệ sĩ quốc tế của năm, The Pussycat Dolls - Nhóm nhạc quốc tế xuất sắc nhất và Enrique Iglesias - Nam nghệ sĩ quốc tế của năm.