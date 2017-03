Trên giường bệnh Giáo sư Trần Văn Khê nhớ tiếng đờn...

Đặt máy tạo nhịp tim nhân tạo cho GS Trần Văn Khê BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc BV Nhân dân Gia Định, cho biết lúc nhập viện, GS Trần Văn Khê bị suy hô hấp do viêm phổi nặng, bị suy tim, thận. Ngoài ra, do GS bị rối loạn nhịp chậm nên phải đặt máy tạo nhịp tim cấp cứu. Bệnh viện đã điều trị tích cực các bệnh cho GS. Hiện GS vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt đảm bảo vô trùng, GS thở máy, gọi có phản xạ mở mắt… Theo BS Dũng, hằng ngày giám đốc bệnh viện chỉ đạo theo dõi, điều trị, hội chẩn với GS-BS một số chuyên khoa ở các bệnh viện khác. Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP, Sở Y tế cũng đã quan tâm đến thăm hỏi và chỉ đạo bệnh viện chăm sóc tốt cho GS. Những ngày qua đã có nhiều đoàn cán bộ của TP đến thăm và trao đổi công tác điều trị cho GS. Theo BS Dũng, mọi chi phí điều trị cho GS do thành phố lo. DUY TÍNH Mong muốn căn nhà của mình sẽ là nơi lưu niệm Chiều 5-6, trong di nguyện của mình (lập tại phòng Hồi sức của BV Nhân dân Gia Định, TP.HCM), GS Trần Văn Khê nêu rõ khi ông vĩnh viễn ra đi, căn nhà ở đường Huỳnh Đình Hai, quận Bình Thạnh, TP.HCM, nơi ông ở hiện tại được dùng làm nhà lưu niệm Trần Văn Khê. “Tôi ao ước các thủ tục vào đọc sách, tham khảo tư liệu tại thư viện Trần Văn Khê được dễ dàng cho những người đến thư viện đọc và nghiên cứu. Lưu ý những tư liệu này chỉ dùng vào công việc nghiên cứu và phổ biến văn hóa, không được dùng vào việc thương mại”. VNE dẫn lời GS Khê ghi trong di nguyện. Giáo sư cũng mong tiền phúng điếu tại tang lễ ông được dùng lập quỹ học bổng hoặc giải thưởng cho người nghiên cứu âm nhạc truyền thống Việt Nam. PV