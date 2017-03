Trí Nguyễn "lãi to" khi bị kẹt vì biểu tình tại Thái Lan

Trí Nguyễn cười và cho biết: “Ăn uống thì mình phải bỏ tiền, nhưng tiền ở khách sạn do đoàn phim lo, CP Thái Lan bồi thường 2.000 bạt/1 đêm, mà mình ở mấy đêm lận, khá lâu đấy, tính ra mình hời lớn".

Nói vui thì thế, nhưng những ngày tại Thái vừa qua là những ngày buốn chán của Johny Trí Nguyễn bởi nó không diễn ra như dự định. Hồ hởi sang tham gia đóng bộ phim truyền hình có tựa đề "Đất nước gió lửa" được dự báo sẽ “đình đám” của Thái cùng dàn sao nổi tiếng của nước này, nhưng khi hoàn tất đợt diễn xuất, anh đã bị kẹt tại đây vì dân Thái Lan ùa ra sân bay quốc tế Suvarnabhumi biểu tình, khiến sân bay này phải đóng cửa.

Không những khách quốc tế bị kẹt, không bay về nước được mà tất cả các phương tiện di chuyển cũng không thể rời sân bay để trở về thành phố. May mắn là Trí Nguyễn chuẩn bị lên xe ra phi trường thì có tin báo và anh ở lại ngay khách sạn. Tuy nhiên, vì nghĩ qua Thái đóng phim một ngày rồi trở về Sài Gòn ngay nên anh không mang theo đồ dùng cá nhân như quần áo, sạc pin điện thoại, pin cạo râu...

Thậm chí, những chương trình lớn tại Thái Lan như ở Phuket anh cũng không cùng các bạn nghệ sĩ Thái tham dự được bởi cả những sân bay nội địa cũng bị dân biểu tình tràn tới khiến các sân bay này cũng phải đóng cửa.

"Xem vô tuyến thấy sợ quá, dân chúng biểu tình bắn giết nhau đáng sợ hơn bối cảnh phim Đất nước gió lửa - bộ phim diễn tả Thái Lan những năm 70 với sự hoành hành và thanh toán lẫn nhau giữa các băng đảng xã hội đen. Có hai phe, một áo vàng tất tật đồ màu vàng "chiến" với một bên là áo đỏ và toàn bộ đồ dùng màu đỏ. Báo hại cho Trí vì có chiếc điện thoại di động màu đỏ. Mỗi lần gọi hoặc nghe máy này cứ phải lén lút, sợ bị nghi là phe áo đỏ", Trí Nguyễn hài hước.

Tuy nhiên, những ngày ở đây, anh vẫn được anh em đoàn phim chăm sóc và tới đưa đi đây đó.

Hôm nay, Trí Nguyễn đã có mặt an toàn tại Sài Gòn. Mặc dù trước khi lên máy bay anh rất lo và run vì visa về VN đã bị hết hạn. "May sao mấy anh hải quan dễ thương nhà mình giúp đỡ, tạo điều kiện cho về nước. Tới cuối tháng này lại phải qua Thái để đóng nốt mấy cảnh phim, chắc trước khi lên đường, Trí phải cúng ông địa cầu may trước đó" - Trí Nguyễn cho biết.