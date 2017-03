Từ tháng 11-2010, tại Hội An (Quảng Nam), Văn phòng UNESCO tại Hà Nội phối hợp với thành phố Hội An triển khai chương trình Tri thức dân gian và ẩm thực Hội An.

Theo đó, cán bộ các bên tiến hành thâm nhập cộng đồng dân cư, gặp gỡ các nghệ nhân, trao đổi, thu thập ý kiến, kinh nghiệm, tri thức dân gian về các món ẩm thực đặc sản Hội An, đặc biệt là nghề trồng rau của làng nghề truyền thống rau Trà Quế. Những tri thức dân gian này sẽ được đúc kết thành ấn phẩm quảng bá đến độc giả, nhất là khách du lịch. Bà Katherin Marine Muller - trưởng Văn phòng UNESCO Hà Nội - cho biết: “Chúng tôi phối hợp, tài trợ kinh phí để thực hiện chương trình này nhằm góp phần thiết thực bảo tồn, giữ gìn các tri thức dân gian và giới thiệu những nét đặc sắc của du lịch - văn hóa phố Hội”. Theo HOÀNG DUY (Tuổi Trẻ)