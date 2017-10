Triển lãm lịch 2018 - chú chó linh vật ít được ưu ái

Chú chó linh vật của năm xuất hiện ít ỏi trên mẫu lịch năm 2018.

Dù trời mưa lớn nhưng buổi khai mạc triển lãm đã diễn ra khá ấn tượng với sự biểu diễn của dàn nhạc dân tộc và sự bày trí bắt mắt của các gian hàng lịch với thiết kế mở. Tại triển lãm sẽ diễn ra cuộc thi mẫu lịch đẹp với gian hàng trưng bày mẫu lịch dự thi của bảy đơn vị tham gia, gồm: An Hảo, Song Hành, Nhất Thống, Lịch Xuân Phương Nam, Hương Trang, Nhà Sách Hồng Ân và Đại Việt Á.

Triển lãm kéo dài đến ngày 12-10. Đáng chú ý, năm nay tuy là năm Tuất nhưng linh vật của năm là chú chó ít được ưu ái cho lên lịch so với những con vật linh vật ở các năm trước thường được các đơn vị làm lịch chọn in ở rất nhiều mẫu lịch. Khá ít hình lịch in hình các chú chó ở triển lãm lịch xuân năm nay.