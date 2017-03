Triển lãm mỹ thuật ngành hội họa

Chất liệu phổ biến của các tác phẩm là sơn dầu, sơn mài, acrylic, màu nước... với các tác phẩm tiêu biểu như: The Monkey in me (Lê Kinh Tài), Cô bán bông (Trương Lộ), Ngày hôm qua (Lê Minh)...

Triển lãm do Hội Mỹ thuật TP.HCM tổ chức từ ngày 22-7 tại Hội Mỹ thuật TP.HCM (218A Pasteur, quận 3, TP.HCM).

Dịp này, ngành hội họa cũng ra mắt ban điều hành nhiệm kỳ mới. Họa sĩ Mai Anh Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật TP.HCM, được bầu làm trưởng ngành.

Với 361 hội viên, hội họa là ngành có số lượng hội viên đông nhất của Hội Mỹ thuật TP.HCM.

H.ANH