Trình diễn vở múa có ý tưởng từ Rừng Na Uy

(PL)- Đoàn múa đương đại James Cousins đến từ Vương quốc Anh sẽ trình diễn hai vở múa Những vì sao đi vắng (Without Stars) và Nơi ta từng bên nhau (There We have been) tại Việt Nam.

Hai vở múa trên được thể hiện với kỹ thuật múa và thăng bằng điêu luyện. Cả hai vở đều được biên soạn lấy cảm hứng từ tình cảm phức tạp giữa hai nhân vật chính trong tác phẩm Rừng Na Uy của nhà văn Nhật Bản Haruki Murakami. Chương trình biểu diễn tại Nhà hát Tuổi Trẻ (Hà Nội) đêm 22-10, sau đó biểu diễn tại sân khấu IDÉCAF(TP.HCM) ngày 25 và 26-10. Đoàn múa James Cousins được nghệ sĩ múa James Cousins và nhà sản xuất Francesca Mosely thành lập vào năm 2012. Cũng trong năm này, James Cousins là người đầu tiên giành giải thưởng Mathew Bourne - Những cuộc phiêu lưu mới - giải thưởng cao quý mang tên một trong những nghệ sĩ, biên đạo múa xuất sắc nhất thế giới Matthew Bourne. TRÀ GIANG