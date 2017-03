Trịnh Hội là bạn của nhà vua trẻ nhất thế giới

Johnny Trí Nguyễn có nhiều tài lẫn tiếng hơn tôi

Anh muốn được nhắc đến theo cách nào, một Việt kiều được nhiều người biết đến, một luật sư, một MC hay một diễn viên?

Ai muốn nhắc đến Trịnh Hội thế nào cũng được. Nhưng khi tôi chết, tôi thích trên bia mộ chỉ khắc ghi dòng chữ "He, Who Has Lived".

Theo anh, một người đàn ông nổi tiếng có nhiều lợi thế để hấp dẫn phụ nữ?

Khi nào tôi cảm thấy mình thật sự nổi tiếng nhờ vào "nhân, trí, dũng" hoặc khi tôi có sự tự tin là mình vẫn hấp dẫn được phụ nữ, thì khi đó có lẽ tôi sẽ trả lời một cách chính xác hơn!

Bộ phim “14 ngày” mà Trịnh Hội đảm nhận vai nam chính có thể sẽ được trình chiếu vào Giáng Sinh năm nay, anh nghĩ gì về vai diễn của mình?

Đó là một vai diễn nhớ đời vì nó là vai diễn đầu tiên của tôi trong một cuốn phim Việt Nam có chất lượng, đong đầy những kỷ niệm về quê hương, bạn bè, và … rất nhiều đêm mất ngủ.

Anh biết gì về diễn viên Johnny Trí Nguyễn, cũng là một Việt kiều đang rất nổi tiếng tại quê hương?

Tôi không biết nhiều về Johnny. Chỉ biết Johnny là một người bạn mới quen trong năm vừa qua, là láng giềng ở gần nhà khi tôi còn ở Sài Gòn và đặc biệt là một người có nhiều tài lẫn tiếng hơn tôi, nhất là tài đánh võ.

Với gương mặt biểu cảm, dáng người cao ráo, ăn nói có duyên và kiến thức rộng…, tại sao anh không nghĩ mình cần phải về Việt Nam, làm một điều gì đó để khán giả trong nước biết đến mình nhiều hơn trong vai trò diễn viên?

Điều này, thành thật mà nói, tôi cũng muốn lắm. Ngày nào đó tôi có cơ hội ở Việt Nam, được khuyến khích và tạo điều kiện để có cơ hội đóng góp cho đất nước thì chắc chắn tôi sẽ về và đóng góp nhiều hơn là chỉ một người làm MC hoặc diễn viên.

Là bạn của vị vua trẻ nhất thế giới

Một trong những người bạn của anh năm xưa vừa được lên làm Vua, thật không thể tin vào điều này?

Có gì đâu mà không thể tin?

Anh đã hình dung bạn anh, một trong những vị vua trẻ nhất trên thế giới sẽ như thế nào trong mắt người dân Buhtan và thế giới?

Jigme Wangchuck hiện tại là vị vua trẻ nhất thế giới và cũng là mới nhất nên khó mà xác định được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai cho cả một đất nước và người dân. Quyền hạn là một con dao hai lưỡi, nhất là quyền hạn vô biên không có một thể chế nào kiềm chế. Nhưng điều mà tôi biết chắc là nếu như người bạn tôi luôn trân trọng những giá trị tự do nhân bản, luôn giữ được cá tính thân thiện, hòa đồng, biết người biết ta như từ trước đến nay, thì trong mắt mọi người tôi nghĩ anh sẽ được cho là một nhà lãnh đạo trẻ, có đủ 3 tố chất: nhân, trí và dũng.

Ngoài những câu chuyện huyền bí và diệu kỳ trong phật giáo, anh đã học được những điều gì từ đất nước và con người của xứ Bhutan?

Đây là quốc gia duy nhất trên thế giới không dựa vào GDP (Gross Domestic Product) để đánh giá mức độ thành công mỗi năm của đất nước mà họ đưa ra một tiêu chuẩn đánh giá khác hơn đó là GNH – Gross National Happiness. Đối với họ, đất nước có tiến triển hay không tùy thuộc vào niềm hạnh phúc mà cả nước cảm nhận được chứ không thuần tuý là phải dựa vào con số tổng sản lượng quốc gia hàng năm. Dĩ nhiên điều này rất dễ nói nhưng khó mà thực hiện được một cách hoàn hảo. Ngoài ra, tôi đã học được sự sáng suốt, nhìn xa hiểu rộng của tầng lớp trí thức, vua cha của bạn tôi và dĩ nhiên là cả người bạn học cũ của tôi.

Anh từng nói cưới được Nguyễn Cao Kỳ Duyên là đã tìm được chiếc áo mà tôi biết chắc rất vừa vặn, làm mình đẹp và hạnh phúc khi khoác lên người; hiện tại nó còn tạo cho anh sự thoải mái không?

Cho tôi xin phép không trả lời câu hỏi này. Mọi thắc mắc xin vào thẳng website của Kỳ Duyên nơi có đăng joint statement của cả hai đứa. Riêng đối với những ai còn thương mến, quan tâm đến tôi, xin thành thật cảm ơn và gửi đến các bạn câu thơ tôi rất thích của Phạm Thiên Thư trong bài "Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng" (Phạm Duy phổ nhạc):

"Thì thôi tóc ấy phù vân

Thì thôi lệ ấy còn ngần dáng sương

Thì thôi mù phố xe đường

Thôi thì thôi nhé đoạn trường thế thôi".