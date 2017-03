Trò chơi chồng - vợ

Cảnh trong phim Just go with it - Ảnh do Galaxy cung cấp



Theo CÁT KHUÊ (TTO)



(*) Just go with it (tên tiếng Việt là Cô vợ hờ - đạo diễn Dennis Dugan) ra rạp ngày 4-3 trên toàn quốc.

Vẫn vẻ ngoài vờ như ngây ngô, những âm mưu tinh ranh nhưng dễ lộ, sự bất chấp đến mù quáng để chạy theo tình yêu, bác sĩ Danny của Adam Sandler trong Just go with it (*) không khó để lấy lòng khán giả mê phim hài, nhất là được sự cộng hưởng của ba nữ diễn viên xinh đẹp Jenifer Aniston (vai trợ lý Katherine), Nicole Kidman (cô bạn gái Devlin của Katherine) và Brooklyn Decker (cô gái Palmer 23 tuổi) cùng hai nhóc tì quậy phá đáng yêu trong vai hai con của Katherine.Một cuộc chơi chồng vợ bất đắc dĩ với cô trợ lý. Một câu chuyện tình lãng mạn đang chờ một cái kết đẹp đẽ. Một cô gái xinh đẹp chạm được vào trái tim của anh chàng bác sĩ để cả hai chỉ chờ đợi một đám cưới như mơ tại Hawaii. Một bà mẹ đơn thân với hai đứa con nhỏ tưởng như đã chẳng còn mong chờ gì cho hạnh phúc riêng. Những màn kịch vụng về đã được dựng lên bởi những toan tính nặng phần sĩ diện. Sau tất cả vẫn là một kết thúc đẹp đẽ, nhưng là cái kết không giống với dự định ban đầu của bất kỳ nhân vật nào đã tham dự trò chơi.Just go with it là món quà 8-3 hài hước vui nhộn cho bất kỳ người phụ nữ nào đang hạnh phúc và có lẽ cũng sẽ an ủi, sưởi ấm được ít nhiều những trái tim phái yếu đang thất vọng, cô đơn.