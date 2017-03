Trò chơi trực tuyến: Bạo lực hay thể thao bắn súng?

Ngày 5-8, Thái Lan đã ra lệnh cấm bán game Grand Theft Auto IV với lý do trò chơi điện tử này mang đậm tính chất bạo lực và khiêu dâm. Cảnh sát có quyền bắt giữ ngay người cố tình bán game này. Người vi phạm có thể bị kết án đến ba năm tù. Trước đó, Công ty New Era Interactive Media (nhà phân phối duy nhất game Grand Theft Auto tại Thái Lan) đã thông báo rút game này ra khỏi thị trường. Cuối tuần trước tại thủ đô Bangkok (Thái Lan), một thanh niên 18 tuổi đã cướp xe taxi và dùng dao điên cuồng sát hại lái xe 50 tuổi. Hung thủ khai bắt chước game Grand Theft Auto IV và chỉ muốn thử xem cướp taxi có dễ dàng như trong game không. Hung thủ không có dấu hiệu bị bệnh tâm thần. Tại Mỹ, hồi cuối tháng 5-2008, tại TP Framingham (bang Massachusetts), một thiếu niên 13 tuổi đã dùng dao chặn đường thầy giáo để xin tiền mua đĩa game Grand Theft Auto. May mắn là thầy giáo đã tước được hung khí. Năm 2005 tại bang Alabama, một thiếu niên 18 tuổi cũng đã bắn chết hai cảnh sát và một người dân do bị game Grand Theft Auto ám ảnh.