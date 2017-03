Trúc Diễm: "Tôi muốn chinh phục Hoa hậu Hoàn vũ"

Năm 2011 là một năm trở lại đầy bất ngờ với Trúc Diễm trong vai trò một hoa hậu, thành công với top 15 Hoa hậu Quốc tế 2011 có khiến Diễm hài lòng?



- Diễm nghĩ năm vừa qua là một năm khá tuyệt vời, Diễm được tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động tích cực hơn trong lĩnh vực thời trang… Cuối năm lại đại diện Việt Nam tại một cuộc thi lớn thứ 3 thế giới là Hoa hậu Quốc tế 2011, được danh hiệu“ Pretty woman of the year" do một tạp chí uy tín bầu chọn. Tthành tích Top 15 là một kết quả ngoài mong đợi đối với Diễm khi thời gian chuẩn bị ngắn ngủi. Nếu có thêm thời gian luyện tập và chuẩn bị kĩ hơn thì Diễm mới dám mơ đến những thành tích cao hơn.

Khi dự thi một cuộc thi nhan sắc, theo Trúc Diễm, đâu là ưu điểm và đâu là khuyết điểm của mình ?



- Ưu điểm của Diễm là chiều cao vừa phải, không nằm vào top thí sinh nhỏ con, khả năng ngoại ngữ tốt, các trang phục cũng hợp thời trang, cộng thêm kinh nghiệm trên sàn diễn trong nước và đã từng thi quốc tế cũng tạo thêm niềm tin cho bản thân.



Còn khuyết điểm là thân hình của Diễm trong 2 tuần không thể cải thiện hoàn hảo như mong muốn dù mỗi ngày đều đi tập, nếu muốn một thân hình hoàn hảo thì phải tập ít nhất từ 6 tháng đến 1 năm, mà lúc đó mình cũng không ngờ được ứng cử đi thi lần nữa. Trang phục trong phần thi dạ hội cũng chuẩn bị trong thời gian gấp rút nên chưa hoàn hảo, mình cũng không thể tham gia thi tài năng.



Theo Trúc Diễm, vẻ đẹp hình thể đóng vai trò như thế nào tại các cuộc thi sắc đẹp?



- Khá quan trọng nhưng tùy vào tiêu chí cuộc thi, Hoa hậu Quốc tế không đòi hỏi sự chuẩn mực quá cao trong hình thể, điều đó được thể hiện rõ ở Á hậu 2 người Mông Cổ với thân hình khá đồ sộ.



Diễm có hài lòng với các chỉ số hiện tại của mình không? Và Diễm thường làm gì để có thân hình đẹp?



- Hiện tại, Diễm luôn tập luyện tích cực để cải thiện những khuyết điểm hình thể của mình, mỗi ngày đều tập với huấn luyện viên, 1 tiếng tập với tạ và máy, 30-40 phút chạy bộ trên máy sau đó có thể tham gia yoga, hoặc leo vách đá vượt chướng ngại vật. Diễm không muốn bị đặt vào trường hợp nước tới chân mới nhảy nên hiện tại việc tăng cân, tăng cơ bắp là mục tiêu quan trọng, không chỉ trong các cuộc thi quốc tế mà đối với nghề người mẫu thì việc có một hình thể chuẩn là điều quan trọng hơn hết.



Trong các cuộc thi nhan sắc quốc tế, Trúc Diễm quan tâm nhiều nhất đến cuộc thi nào? Vì sao?



Có lẽ là 2 cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ và Hoa hậu thế giới. Diễm biết đến các cuộc thi này từ khi còn bé, Diễm luôn hy vọng sẽ có cơ hội thể hiện mình trên các đấu trường sắc đẹp này.



Sẽ quyết định thế nào nếu Trúc Diễm nhận được lời mời từ cuộc thi này?



- Vì đây có thể là năm cuối cùng Diễm tham gia thi, Diễm biết mình có một vài điểm hạn chế nhưng tin rằng vẫn có thể khắc phục được chứ không phải là không thể. Hơn nữa Diễm luôn theo dõi 2 cuộc thi này, nhất là Hoa hậu hoàn vũ, tin rằng với kinh nghiệm có được của mình cộng thêm nếu nhận được lời mời, Diễm sẽ cố gắng hết sức mình, hy vọng sắc đẹp và trí tuệ của người phụ nữ Việt Nam sẽ tạo được dấu ấn và thành tích trên đấu trường quốc tế, đây cũng là một niềm vinh dự to lớn của Diễm.



Diễm có nghĩ tuổi tác sẽ là trở ngại để Diễm “chinh chiến” với các nhan sắc năm châu, đặc biệt là các người đẹp Mỹ Latin?



- Diễm nghĩ rằng người châu á có những lợi thế riêng của mình như sự trẻ trung, dẻo dai trong khi các cô Mỹ Latinh thì nóng bỏng sexy. Mỗi người một vẻ, mình nghĩ mình vẫn chưa " quá già "đâu, tổ chức hoa hậu Mỹ cũng thường cử các cô từ 24-27 tuổi dự thi. Sự thể hiện, bản lĩnh, sắc đẹp, thông minh mới là điều cần bàn tới nhiều hơn khi đăng quang. Nói về thành tích cũng như dấu ấn Việt Nam trên đấu trường nhan sắc quốc tế, Trúc Diễm nhận xét gì về khả năng cạnh tranh cũng như sự "tỏa sáng" ?



- Chúng ta vẫn còn một con đường dài để đi, để chứng tỏ và tỏa sáng… Với sự thể hiện này thì Diễm tin Việt nam sẽ sớm thành công rực rỡ hơn trong tương lai.



Chúc Diễm sớm thành công với những dự định của mình!



Theo Huy Trần (2Sao)