Trúc Nhân - Hương Tràm đứng cùng sân khấu

Thế nhưng Trúc Nhân và Hương Tràm (ảnh) sẽ có màn tái ngộ trên cùng sân khấu đầy ngẫu hứng trong đêm nhạc riêng mang tên Anh. Trong đêm nhạc này, cả hai sẽ cùng biểu diễn lại tất cả ca khúc đã trình diễn trong các vòng thi The Voice - Giọng hát Việt như: I will always love you, Hạ trắng, Anh, Như chưa bắt đầu, Hush hush, Thu cạn, Mercy, Đông, Giọt mưa thu...

Trúc Nhân cho biết đêm diễn đánh dấu sự kết hợp giữa anh và Hương Tràm cho nhiều chương trình sau này. Cả hai rất hợp gu nhau khi song ca dù cá tính âm nhạc của họ rất khác. Anh sẽ diễn ra vào tối 4-1 tại phòng trà We (TP.HCM).

N.THANH