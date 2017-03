“True Grit” mở màn LHP Berlin 2011

True Grit là câu chuyện về cuộc tìm kiếm của cô gái trẻ, lần theo dấu vết kẻ giết cha mình, được anh em đạo diễn Joel Coen và Ethan Coen thực hiện cùng dàn diễn viên nổi tiếng Jeff Bridges, Hailee Steinfeld, Matt Damon, Josh Brolin...



Mặc dù vừa nhận được 10 đề cử Oscar 2011, nhưng True Grit lại không đủ điều kiện để tranh giải tại LHP Berlin năm nay.



Tuy nhiên, được chọn công chiếu mở màn, bộ phim này vinh dự đại diện cho điện ảnh Hollywood được tôn vinh trên thảm đỏ LHP Berlin 2011.



Theo AFP, LHP Berlin lần thứ 61 đón chào sự góp mặt của gần 400 bộ phim gửi đến tham dự từ 58 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.



Cuộc đua chính thức của 16 đề cử tranh giải Gấu vàng tôn vinh phim hay nhất sẽ chính thức được khởi động vào ngày 11.2 bằng Margin Call, tác phẩm đầu tay của đạo diễn người Mỹ JC Chandor.



Ngoài ra, với chủ đề quảng bá, tôn vinh các bộ phim sử dụng 3D, công nghệ mới đang rất thịnh hành, LHP Berlin 2011 sẽ giới thiệu tới khán giả rất nhiều tác phẩm 3D mới như: Tales of the Night, Pina, Cave of Forgotten Dreams...



Kết quả cuối cùng sẽ được công bố trong lễ trao giải LHP Berlin 2011 diễn ra vào ngày 19.2 tới đây.





Theo Phạm Hải (TNO)