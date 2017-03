Trung tâm Văn hóa thanh, thiếu niên bị bỏ hoang

Công trình được xây dựng và bàn giao vào năm 1997 với số vốn gần 350 triệu đồng. Công trình này trước đây do ông Nguyễn Văn An - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ xin xây dựng để làm chỗ vui chơi cho con em của huyện. Ông An nói toàn bộ số vốn để xây dựng công trình này ông sẽ huy động từ các doanh nghiệp trong huyện. Thế nhưng sau khi hoàn thành với 22 hạng mục công trình, ông An không bàn giao cho UBND huyện mà lại giao cho Phòng Giáo dục huyện quản lý. Việc bàn giao không có thủ tục, không báo cáo cho huyện nên khi ông An yêu cầu thanh toán chi phí xây dựng huyện không chấp nhận. Sau đó ông An hợp tác với Công ty Xi măng 12/9 tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại. Khi ông An mất, Công ty Xi măng 12/9 đề nghị huyện quyết toán để công ty xin kinh phí từ Tập đoàn Dầu khí (đơn vị chủ quản của Công ty Xi măng 12/9) và thanh toán.



Khuôn viên trung tâm thành nơi sinh hoạt của các hộ dân lân cận.

Ban đầu trụ sở chính của Trung tâm được sử dụng để dạy võ, dạy đàn, các môn năng khiếu và tổ chức các hoạt động vui chơi cho thiếu nhi. Thời kỳ này trung tâm hoạt động khá hiệu quả, tuy nhiên sau đó các lớp học này không duy trì được nên các phòng học bỏ không và dần xuống cấp. Kể cả dãy nhà 4 phòng mới xây dựng cũng chung số phận. Hiện tại huyện đang giao cho Trung tâm Văn hóa huyện quản lý công trình này.

Tại khu nhà trung tâm, các cánh cửa sổ bằng kính vỡ tứ tung, được gia cố bằng những tấm ván ép mỏng tang. Các tấm ván ép thay thế này không đủ sức chống chọi với cái nắng gay gắt cũng đã bung ra, hư hỏng... các phòng học đã xuống cấp và được trưng dụng làm kho chứa củi hoặc đóng cửa để đấy. Các bức tường lở lói, nền nhà sụt lún. Ngay bên cạnh, dãy nhà cấp 4 mới được xây dựng nhìn có vẻ còn mới nhưng bên trong hoàn toàn trống rỗng, mạng nhện chăng ngang chăng dọc, giữa sân một đàn trâu đang gặm cỏ.

Một người dân cho biết: "Chủ yếu trẻ con chăn trâu ở đây và đá bóng hoặc chơi ô ăn quan ngoài hành lang thôi vì các phòng học hình như đã lâu lắm rồi không thấy mở cửa. Mấy cái đu bay, cầu trượt thì có hoạt động được nữa đâu. Mấy đứa trẻ con thèm lắm mà chẳng chơi được".

Trao đổi với chúng tôi, bà Võ Thị Hồng Lam - Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn cho biết: "Hoạt động không có hiệu quả của Trung tâm Văn hóa thanh, thiếu nhi là vấn đề đau đầu của chúng tôi hiện nay, khi công trình hoàn thành nhân dân vui mừng, lãnh đạo phấn khởi nhưng sau một thời gian hoạt động thấy không có hiệu quả và ngày càng ít thanh, thiếu nhi đến sinh hoạt tại trung tâm".



Sân trung tâm thành bãi chăn trâu.

Được biết, huyện Anh Sơn đã lập đề án nâng cấp và mở rộng quy mô trung tâm với các hạng mục bể bơi, nhà luyện tập đa chức năng, khôi phục các trò chơi đã xuống cấp, hư hỏng. Bên cạnh đó công trình sân tennis cũng được thiết kế xây dựng ngay trong khuôn viên của trung tâm. Đề án được phê duyệt từ năm 2006 với số vốn hơn 6,8 tỷ đồng. Đến tháng 6/2010 UBND huyện Anh Sơn lại có quyết định phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình cải tạo Trung tâm Văn hóa thanh, thiếu nhi huyện với số vốn trên 8,7 tỷ đồng.

Bà Lam cho biết thêm: "Hiện nay chúng tôi đang có kế hoạch tu chỉnh và nâng cấp lại trung tâm để hoạt động có hiệu quả. Sắp tới sẽ tập trung đầu tư trung tâm hoạt động để đẩy lùi tệ nạn xã hội".

Chưa đủ vốn để cải tạo nâng cấp công trình này nhưng rõ ràng nếu quản lý tốt thì các công trình đã được xây dựng trước đây vẫn có thể phát huy tác dụng. Và Trung tâm Văn hóa thanh, thiếu nhi huyện Anh Sơn vẫn thực hiện được chức năng là nơi vui chơi lành mạnh cho trẻ em nơi đây chứ không phải bỏ hoang như hiện nay.





Theo Hoàng Tùng (CAND)