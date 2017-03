Trường Giang: ‘Hoài Linh không cần tôi đền ơn’

Chiều 5-10, nghệ sĩ hài Trường Giang đã có buổi gặp gỡ báo chí để công bố liveshow đầu tiên trong sự nghiệp của anh. Liveshow Chàng hề xứ Quảng của Trường Giang có chủ đề Có thể anh không cao, nhưng người khác… vẫn thấy lùn sẽ diễn ra vào tối 5-11 tại Sân khấu ca nhạc Trống Đồng và tối 7-11 tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM). Tiểu phẩm Mười Khó phần 2 với sự tham gia của nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Cẩm Ly sẽ góp mặt. “Liveshow sẽ không màu mè mà rất mộc mạc, đơn giản. Cái mang lại nhiều nhất là giá trị tiếng cười của từng tiểu phẩm. Mỗi khi viết kịch bản tôi luôn chú trọng cái cười sâu lắng để khi khán giả ra về họ phải ngẫm nghĩ chứ không phải tiếng cười trôi qua sau buổi diễn” - nghệ sĩ Trường Giang chia sẻ. Khách mời chương trình có Chí Tài, Trấn Thành, Nhật Cường, Cát Phượng… _______________________________________ Những vở hài do Trường Giang diễn đều do chính anh viết kịch bản. Theo anh, tự viết kịch bản để diễn là dễ nhất vì không ai hiểu mình hơn chính mình. Hiện tại, sự xuất hiện của Trường Giang cũng góp phần đảm bảo tỉ suất người xem cho các chương trình truyền hình: Ơn giời, cậu đây rồi; Thiên đường ẩm thực; Hội ngộ danh hài; Bí mật đêm chủ nhật; Hóa đơn may mắn; Chung sức… Bên cạnh diễn hài, trong năm 2015, Trường Giang cũng là cái tên của phòng vé mỗi khi phim có anh tham gia: Lật mặt, 49 ngày, Sơn đẹp trai… và sắp tới là Già gân, Mỹ nhân và Găng tơ.