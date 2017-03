Trương Mạn Ngọc lộ ảnh nude nửa người

Gần đây, Trương Mạn Ngọc (Maggie Cheung) ít tham gia đóng phim mà chuyển sang hoạt động trong ngành xây dựng cùng bạn trai Ole Scheeren - một kỹ sư người Đức sống tại Bắc Kinh. Các fan chủ yếu thấy hình ảnh của người đẹp, hoặc biết thông tin của cô qua các bài phỏng vấn trên tạp chí.

Từ hôm 22/9, một số bức ảnh Mạn Ngọc chụp nude nửa người được tung lên mạng. Trong đó, mỹ nhân 43 tuổi có mái tóc dài gợn sóng, chụp giữa đồng cỏ xanh và ở một căn nhà cổ rộng. Mạn Ngọc còn bế trên tay một em bé xinh xắn. Tuy nhiên, những bức ảnh đều chụp xa, tạo sự suy tưởng và thách thức cho người xem.

Một số tin đồn đoán cũng rộ lên rằng cô sắp lên xe hoa với "chàng phi công" 37 tuổi. Trước khi đến với Ole, ngôi sao của In the Mood for Love (Tâm trạng khi yêu) đã kết hôn với Olivier Assayas, đạo diễn phim người Pháp, trong vòng hơn hai năm. Giữa năm 2007, nhiều nguồn tin nói rằng nữ diễn viên Hong Kong đi lại với Guiilaume Brochard - vốn là hàng xóm của cô ở Paris.