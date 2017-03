Trương Nghệ Mưu kiện một nhà xuất bản

"Chúng tôi có đủ chứng cớ để chứng minh rằng cuốn sách Cuộc đời của Trương Nghệ Mưu là sự vi phạm bản quyền nghiêm trọng. Đạo diễn Trương Nghệ Mưu đã chỉ định luật sư để chuẩn bị kiện tác giả cuốn sách và nhà xuất bản”, ông Ping Xue, quản lý quan hệ công chúng tại nơi làm việc của đạo diễn Trương – Công ty Điện ảnh Mới Bắc Kinh, cho biết vào hôm 24/11. Đây là vụ kiện đầu tiên mà đạo diễn đưa ra trong 20 năm sự nghiệp của mình.

Luật sư của đạo diễn Trương, bà Tong Jie cho biết thông tin trong cuốn sách được lấy từ các phương tiện thông tin đại chúng và Internet. Thậm chí bức ảnh của Trương Nghệ Mưu ở bìa sách cũng là giả. Sau khi tiến hành thu thập các chứng cứ nhân danh đạo diễn Trương, giữa hoặc cuối tháng 12 luật sư Tong sẽ khởi kiện.

Cuốn tiểu sử Ấn tượng Trung Quốc: Cuộc đời của Trương Nghệ Mưu do Huang Xiaoyang chấp bút và công ty xuất bản Ltd. Huaxia phát hành. Tung ra hôm 9/8, ngay sau khi diễn ra lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh do Trương Nghệ Mưu làm tổng đạo diễn, thế nên cuốn sách đã trở thành một sản phẩm ăn khách. Nó còn đề cập đến mối quan hệ tình cảm giữa đạo diễn Trương và Củng Lợi – nữ diễn viên đã xuất hiện trong 8 bộ phim của Trương Nghệ Mưu, trong đó có Cao lương đỏ, Đèn lồng đỏ treo cao và Hoàng kim giáp. Cuốn sách còn mô tả cuộc tình của họ đã khiến cuộc hôn nhân của đạo diễn Trương tan vỡ.

Một nhà quản lý của NXB thừa nhận cuốn sách không có sự cho phép của đạo diễn Trương và nói rằng công ty muốn đàm phán với đạo diễn để giải quyết “êm thấm” vụ này chứ không muốn ra tòa. Nếu đạo diễn đồng ý thì họ sẽ cắt bỏ những chi tiết liên quan đến cuộc sống riêng tư của Trương Nghệ Mưu.