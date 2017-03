Trương Nghệ Mưu mời Brad Pitt đóng phim

Theo LAN NHÃ (TTO, china.com)



Với vốn đầu tư lên đến 100 triệu USD, Kim Lăng thập tam thoa là bộ phim cần đến nhiều nhân vật chính, trong đó có 13 diễn viên nữ và một diễn viên nam.Theo thông tin từ phía nhà sản xuất Trương Vệ Bình, vai cha xứ trong phim đang được nhắm đến một trong hai minh tinh Hollywood là Brad Pitt và Tom Cruise. Trương Nghệ Mưu cho biết nhân vật của ông có lẽ hợp với tính cách của Brad Pitt hơn, nên Công ty điện ảnh An Lạc Hong Kong đang gấp rút sắp xếp buổi gặp mặt giữa ông và Brad Pitt để thảo luận về vai diễn này. Bối cảnh quay đang được dựng tại Nam Kinh, do câu chuyện xảy ra vào mùa đông, vì thế bộ phim được chọn bấm máy vào cuối năm nay.Do đạo diễn Trương Nghệ Mưu có ý định phát hành phim ra thị trường quốc tế nên ông yêu cầu các diễn viên phải nói lưu loát và hiểu được tiếng Anh. Chính điều kiện đó đã khiến kế hoạch quay phim kéo dài đến hôm nay do chưa tuyển được diễn viên thích hợp. Kim Lăng thập tam thoa là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Nghiêm Ca Linh. Lấy bối cảnh Nam Kinh (Trung Quốc) năm 1937, giai đoạn bị quân Nhật chiếm đóng, bộ phim nêu cao tinh thần chiến đấu quên mình của 13 nữ anh hùng xuất thân là kỹ nữ. Khi quân Nhật tàn sát cư dân thành phố Nam Kinh, giáo đường của một đức cha người Mỹ đã trở thành nơi lánh nạn của dân.Trong số những người lánh nạn có 13 kỹ nữ cùng nhóm nữ sinh và 6 binh sĩ. Sự không tuân thủ quy tắc của 13 kỹ nữ đã gây ra không ít va chạm với đức cha và các nữ học sinh, nhưng cuối cùng khi đối diện với cuộc thảm sát kinh hoàng, chính 13 cô gái ấy đã trở thành những nữ anh hùng, đứng ra bảo vệ người dân khi quân Nhật tấn công giáo đường…