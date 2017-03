Trương Ngọc Ánh hồi hộp đợi ngày sinh em bé

Dự án phim Tết, Chuyện tình xa xứ do hãng phim của Trương Ngọc Ánh- Wonderboy Entertainment phối hợp với Công ty In Focus Media (Mỹ) sản xuất vẫn chưa thế thực hiện với phần bối cảnh bên Mỹ. Hiện tại, đoàn làm phim miệt mài với những cảnh quay tại Việt Nam. Gọi điện để hỏi Trương Ngọc Ánh về dự án phim Tết, nhưng chỉ thấy chị cười với một giọng nói hồi hộp: “Dạo này tôi không làm việc nữa. Tất cả mọi công việc đều đã xếp lại. Việc của đoàn làm phim đã có đạo diễn lo. Bối cảnh bên Mỹ là do công ty hợp tác cùng làm mọi thủ tục. Bây giờ bạn hỏi tôi, tôi chẳng có thông tin gì để cung cấp cả (cười). Sắp đến ngày sinh em bé rồi, tôi ở nhà và hồi hộp chờ ngày con gái chào đời thôi”.

Trương Ngọc Ánh đã tăng 12kg khi mang bầu con gái đầu lòng. Giọng nói của “cô Dần” (vai diễn phim Áo lụa Hà Đông) đầy hạnh phúc. Chị đều đặn khám thai định kỳ mỗi tuần, ăn uống bổ dưỡng theo lời khuyên của bác sỹ để em bé có được sức khoẻ tốt nhất. Trương Ngọc Ánh tâm sự: “Giờ tôi hơi khó ngủ vào buổi tối, chắc do tại bụng to và vì tâm lý hồi hộp quá. Tôi cứ thấy sốt ruột. Sao thời gian trôi qua lâu thế. Bác sỹ nói, con đầu lòng chỉ cần 38 tuần là đủ. Đến đầu tháng 11 này là đủ 38 tuần. Càng đến gần ngày sinh, càng thấy thời gian trôi chậm hơn thì phải”.

Sau khi bộ phim Huyền thoại bất tử đóng máy, Bảo Sơn- ông xã của Trương Ngọc Ánh cũng thu xếp công việc để có nhiều thời gian bên vợ hơn. Đã xem phần diễn của ông xã trong phim Huyền thoại bất tử, Trương Ngọc Ánh cho biết: “Tôi đã xem cả trailer lần 1 của phim. Thấy ông xã diễn cũng… được (cười). Cũng ra chất của nhân vật. Nhưng mà thôi, vợ nhận xét có lẽ không khách quan, hay dở thế nào xin dành lời nhận xét cho khán giả xem phim”.

Hai vợ chồng Trương Ngọc Ánh đã đi mua sắm quần áo, đồ chơi cho con gái. Bà ngoại bay từ Hà Nội vào Nam để chăm lo và chời đợi ngày cháu gái chào đời. Tên của em bé cũng đã được vợ chồng Trương Ngọc Ánh “cân nhắc”. Một, hai cái tên đang được “sủng ái”, nhưng vẫn nằm trong vòng bí mật.

Trong quá trình nghỉ sinh, Trương Ngọc Ánh nhận được lời mời đóng phim, một dự án sẽ được triển khai vào tháng 3/2009, nhưng “cô Dần” đã từ chối bởi muốn dành nhiều thời gian sau khi sinh cho con gái. Hiện tại, hạnh phúc được làm mẹ, là điều quan trọng lớn lao nhất trong cuộc sống của Trương Ngọc Ánh. Xếp lại công việc, hai vợ chồng chị hồi hộp đợi từng ngày để được gặp con…