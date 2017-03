Trương Thế Vinh: 'Trong tình yêu tôi không quan trọng giới tính'

- Suốt một thời gian dài sau "Bước nhảy Hoàn vũ 2013", anh gần như vắng bóng. Anh đã làm gì trong thời gian đó?

- Thời gian rời khỏi Bước nhảy Hoàn vũ cũng là lúc tôi đổ vỡ trong chuyện tình cảm. Mối quan hệ giữa tôi và người ấy đã sâu đậm đến mức sắp đi đến đám cưới, nhưng lại đột ngột chia tay. Tôi buồn, bi quan và đã có lúc muốn buông xuôi tất cả. Rồi giống như một sự bù đắp của ông trời, tôi bất ngờ được nhận học bổng ngắn hạn về đào tạo diễn viên và đạo diễn của Hollywood. Tôi "mất tích" suốt thời gian qua là để đi học. Học xong rồi, ngọn lửa yêu nghề lại bùng cháy trong tôi. Tôi cảm thấy mình tràn đầy năng lượng và sẵn sàng cho một sự khởi đầu lại.

- Hiện chuyện tình cảm của anh thế nào?

- Tôi cảm thấy cuộc sống độc thân của mình ổn, dù mẹ thì vẫn hối thúc. Để hát thì cảm xúc của tôi vẫn đong đầy. Sợ rằng nếu yêu linh tinh, tôi lại hát không được.

Độc thân cũng có cái hay của nó. Khi độc thân, bạn nhìn nhận tình yêu một cách khách quan và trung thực hơn. Tôi bây giờ được anh em gọi là "chuyên gia gỡ rối tơ lòng", vì tôi đã giúp cho một vài người thoát khỏi những bế tắc trong tình cảm. Tôi giúp họ xâu chuỗi những gì họ đã nhìn thấy mà không dám nói ra.



Trương Thế Vinh ít tham gia các hoạt động văn hóa giải trí từ sau "Bước nhảy Hoàn vũ 2013

- Anh trả lời sao trước tin đồn, đối tượng yêu đương của anh không phải là phụ nữ?

- Đối với tôi, tình yêu không giống như việc bạn bước vào cửa tiệm và chọn một món hàng. Nó là sự sắp xếp tuyệt vời của tạo hóa. Trong tình yêu tôi không quan trọng về giới tính. Nếu tôi yêu đàn ông, tôi sẽ không giấu điều đó. Nhưng tại sao mọi người lại nghĩ tôi không yêu phụ nữ? Phụ nữ là một món quà đẹp của tạo hóa, nếu không yêu phụ nữ thì sẽ rất thiệt thòi với tôi (cười).

- Mới đây còn có thông tin anh tuyên bố giải nghệ trên Facebook. Thực hư chuyện này thế nào?

- Tôi bị hacker ăn cắp tài khoản cá nhân. Tôi không hề biết gì về chuyện này để đính chính kịp thời. Vì vậy ai cũng nghĩ tôi giải nghệ thật. Hiện giờ tôi đã lấy lại được tài khoản, nhưng có lẽ sẽ tạo một trang khác để viết những điều tươi mới hơn.

- Một Trương Thế Vinh trong âm nhạc sẽ thay đổi thế nào sau những trải nghiệm trên?

- Những chuyện buồn trong tình cảm cũng làm cho tôi có thêm nhiều cảm xúc quý giá, từ bốc đồng, nông nổi cho đến chín chắn. Vì vậy, một Trương Thế Vinh lãng mạn, ngây ngô trong Tình yêu hoa gió có lẽ đã không còn phù hợp nữa. Ngày xưa tôi không có quyền lựa chọn. Tôi thấy mọi người đi theo con đường nào thì đi theo như thế, để cho an toàn.

Bây giờ, chuyển qua hát nhạc trữ tình, thiên về nội tâm, tôi mới cảm thấy dòng nhạc thị trường là một lựa chọn sai lầm. Bằng chứng là khi thể hiện các ca khúc chín chắn trên sân khấu, tôi nhận được rất nhiều ủng hộ từ khán giả. Tôi đã sẵn sàng để theo đuổi dòng nhạc mới này, dù chưa biết có thành công không. Quan trọng là mình sống đúng với con người mình.

- Giữa phim ảnh và ca nhạc, anh sẽ đẩy mạnh lĩnh vực nào trong năm nay?

- Phim ảnh với tôi như một cái duyên, vì tôi thấy mình hầu như chẳng cần phải cố gắng gì để có một vai diễn mới. Có những vai diễn hay, nhiều người đều mơ ước nhưng tôi lại được lựa chọn mà không phải qua casting. Phim ảnh giúp tôi đứng vững về kinh tế. Tôi có nhiều phim sắp sửa ra mắt trên màn ảnh, trong đó có phim Bước nhảy Hoàn vũ. Hy vọng nó cũng sẽ tạo nên hiệu ứng tốt.

Còn âm nhạc lại là một niềm đam mê. Mà kiếm ra được tiền từ niềm đam mê, dù ít dù nhiều cũng là quá tốt. Chẳng hạn như bạn là nhân viên văn phòng, bạn phải trả tiền để được hát karaoke hoặc thuê sân đá bóng. Nhưng là ca sĩ, cầu thủ thì chúng tôi lại được trả tiền để làm điều mình yêu thích.

- Anh cảm thấy thế nào khi sự nghiệp vẫn chưa có gì đột phá?

- Nhiều lần tôi cũng tự hỏi, mình còn thiếu điều kiện gì. Nhưng rồi lại thấy, ngoài kia còn rất nhiều trường hợp kém may mắn hơn mình. Có người xinh đẹp, hát hay nhưng mãi vẫn không nổi tiếng, có người mới bước vào showbiz đã trở thành thần tượng của giới trẻ. Âu cũng là do may mắn, thời thế và nhiều yếu tố khác. Vả lại, bây giờ tôi cũng không thích bon chen, tranh giành để có được vị trí "hot". Miễn sao khán giả yêu quý và chấp nhận mình là tốt lắm rồi.

Theo Vân Anh (VNE)