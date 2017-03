Trương Thị May 'vượt mặt' Hoa hậu Hàn Quốc về người ủng hộ

Sau khi Trương Thị May được công bố là đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 2013, trên facebook của chuyên trang sắc đẹp Missosology có đăng tải hình ảnh so sánh của hai đại diện châu Á là Hoa hậu Hàn Quốc và Hoa hậu Việt Nam Trương Thị May.

Trương Thị May được khen ngợi hơn Hoa hậu Hàn Quốc

Bức ảnh ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng cư dân mạng và Trương Thị May nhanh chóng nhận được lời khen vượt trội hơn hẳn so với Hoa hậu Hàn Quốc. Nhiều người bày tỏ rằng vẻ đẹp của Hoa hậu Hàn Quốc là dao kéo, trông rất bình thường, mờ nhạt trong khi Trương Thị May nổi bật với vẻ đẹp tự nhiên, độc đáo và ấn tượng.

Trương Thị May đoạt danh hiệu Á Hậu các dân tộc Việt nam 2007. Cô sở hữu chiều cao 1,73m, vóc dáng cân đối cùng gương mặt sắc nét, làn da nâu đặc biệt. Cô đang được nhiều người hâm mộ kì vọng sẽ đạt được nhiều thành quả trong cuộc thi này.

Được biết, chung kết Hoa hậu Hoàn Vũ 2013 sẽ được diễn ra vào ngày 09/11 tại Nga với sự tham gia của gần 100 người đẹp đến từ các quốc gia trên toàn thế giới.

Theo Phạm Việt (2sao)