"Truy tìm" của Trần Khải Ca tranh giải Oscar

Truy tìm mang đề tài hiện đại, được chuyển thể từ tiểu thuyết văn học mạng Xin tha thứ cho em, đã được tuyển chọn vào Giải văn học Lỗ Tấn.



Câu chuyện xoay quanh nữ trí thức Diệp Lam Thu từ chối nhường ghế cho người già trên xe bus đã dấy nên sự phẫn nộ và săn lùng của cư dân mạng. Cuối cùng trước sức ép chỉ trích của dư luận, cô đã tự sát. Bộ phim có sự tham gia của các diễn viên Cao Viên Viên, Đào Hồng, Vương Lộ Đan…



Đây là tác phẩm thứ tư của đạo diễn Trần Khải Ca được chọn tranh giải Oscar, sau các phim Bá Vương Biệt Cơ (Farewell, My Concubine, 1993), Vô cực (The Promise, 2005), Mai Lan Phương (Forever Enthralled, 2009).



Bá Vương Biệt Cơ từng được đề cử giải Oscar cho Phim nước ngoài xuất sắc nhất.



Giải Oscar lần thứ 85 sẽ công bố đề cử cho các hạng mục vào ngày 10.1.2013. Phim Mùi cỏ cháy(The Scent of Burning Grass) của Việt Nam tham gia Oscar lần này.



