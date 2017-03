Truyền hình thực tế có thực tế

Nước ngoài cũng vướng nghi vấn sắp đặt Khi tham gia chương trình Dancing with the Stars (tại Việt Nam chương trình được mua phiên bản có tên Bước nhảy hoàn vũ), Steve Mozniak (người đồng sáng lập Apple) từng tỏ ra nghi ngờ việc kiểm duyệt bình chọn của chương trình.



Không ít lần khán giả yêu thích Dancing with the Stars tại Úc đã dọa tẩy chay chương trình vì họ nhận thấy sự can thiệp của nhà sản xuất vào việc bình chọn, người thắng cuộc cũng không xứng đáng.



Năm ngoái, chương trình này trên kênh ABC (Mỹ) bị tố cáo nhà sản xuất can thiệp vào việc bình chọn. Mùa The Voice vừa qua tại Anh, hai giám khảo Jessie J và Danny O’Donoghue cũng bị nghi ngờ đã thỏa thuận cứu thí sinh từ trước, nhưng trước màn hình họ lại tỏ ra hoàn toàn bất ngờ. Khán giả American Idol cũng từng nghi ngờ giám khảo đã can thiệp vào việc lựa chọn các thí sinh, trong khi tin nhắn của khán giả bị biến thành vô nghĩa. Các chương trình như American Idol, Britain’s Got Talent, The X Factor được cho là đã tìm kiếm thí sinh từ trước khi diễn ra vòng sơ tuyển. Những người này có tài năng hoặc không nhưng được tuyển chọn kỹ lưỡng phù hợp với “tiêu chí” của nhà sản xuất - những người biết rõ nhất làm sao để tạo dựng một chương trình nhiều cảm xúc, hài hước và giải trí.