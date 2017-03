TT băng nhạc Thúy Nga Paris “chơi xấu”

Paris By Night 90, gồm 24 "ca khúc", như: "Mẹ Trùng Dương", "Non nước ngàn dặm ra đi", "Thân phận", "Thiếu phụ Nam Xương", "Người yêu của lính"… cũng xuyên tạc chính sách của Nhà nước Việt Nam đối với những người tham gia chính quyền Việt Nam Cộng hòa trước năm 1975 v.v...

Đáng chú ý, dù không liên quan gì đến biểu diễn ca nhạc, nhưng bộ DVD này còn phụ họa thêm phần phát biểu của bà dân biểu Hạ nghị sỹ Hoa Kỳ Loretta Sanchez, người mà từ lâu đã có những lời nói, hành động và việc làm hậu thuẫn cho tổ chức phản động, hoạt động theo phương thức khủng bố tại Mỹ có danh xưng "Việt Nam canh tân cách mạng đảng - gọi tắt là Việt Tân", trong các chiến dịch phản tuyên truyền chống phá Nhà nước Việt Nam về cái gọi là "dân chủ, nhân quyền và tự do ngôn luận", gần đây đã bị báo chí ở Việt Nam lên án mạnh mẽ về thái độ và hành động thiếu thiện chí này của bà Sanchez.

Hiện nay, bộ DVD Paris By Night 90 đã được tán phát vào trong nước ở một số địa phương, như: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội v.v..

Thành lập cuối năm 1985, từ lâu, Trung tâm Thúy Nga Paris (trụ sở chính ở thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp) được biết đến như một nơi chuyên tổ chức, dàn dựng các chương trình ca nhạc, biểu diễn nghệ thuật, kinh doanh các sản phẩm văn hóa... để phục vụ "nhu cầu giải trí" của cộng đồng người Việt ở hải ngoại.

Tuy nhiên, dưới vỏ bọc này, từ lâu Thúy Nga Paris đã bị thao túng, lũng đoạn trở thành nơi chuyên lợi dụng hoạt động biểu diễn nghệ thuật gieo rắc tư tưởng phản động, kích động sự hận thù dân tộc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, phá hoại công cuộc xây dựng phát triển ở Việt Nam… Sự thực là Trung tâm Thuý Nga Paris lợi dụng biểu diễn nghệ thuật để chống phá Việt Nam trong nhiều năm qua.

Cũng cần nhắc lại rằng, để hoàn thành bộ DVD Paris By Night 90 đích thân Giám đốc Trung tâm Thúy Nga Paris Tô Văn Lai (tên gọi khác là To Lai Peter), 71 tuổi, người Việt, quốc tịch Mỹ cùng vợ là Nguyễn Thị Tuyết Nhi, đã lợi dụng chuyến du lịch nhập cảnh Việt Nam vào tháng 10/2007, để thực hiện một số cảnh quay trái phép tại một số địa phương thuộc các tỉnh miền Đông và Tây Nam Bộ, giở trò "phỏng vấn" một số gia đình có con lấy chồng Hàn Quốc, Đài Loan làm "tư liệu sống" lồng ghép vào DVD Paris By Night 90 với ý đồ xấu, như đã nói ở trên.

Do nắm bắt được ý đồ xấu của vợ chồng Tô Văn Lai, hồi 16h30' ngày 12/11/2007, các lực lượng bảo vệ văn hóa của Việt Nam đã sớm phát hiện và phối hợp với lực lượng Hải quan Cụm Cảng hàng không quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất tiến hành kiểm tra hành lý vợ chồng Lai, đã phát hiện 9 băng Betacam SP chuyên dùng (ghi lại hình ảnh quay lén tại Việt Nam), 4 băng mini DV, 14 CD không dán tem, 3 DVD và lập biên bản thu giữ toàn bộ những sản phẩm kể trên. Tô Văn Lai thừa nhận hành vi trái pháp luật và ký vào biên bản vi phạm. Sau đó vợ chồng Tô Văn Lai tiếp tục được xuất cảnh bình thường.

Đây không phải lần đầu tiên Trung tâm Thúy Nga Paris có hành động xấu như trên, tháng 4/2006, các cơ quan bảo vệ pháp luật Việt Nam cũng đã phát hiện và xử lý một số ca sỹ ruột của Thuý Nga, cũng đã lợi dụng chuyến nhập cảnh từ Mỹ về Việt Nam du lịch để thực hiện một số cảnh quay trái phép tại Đà Nẵng, Đồng Nai, Đà Lạt (Lâm Đồng)…

Các đoạn phim mà số ca sỹ này quay lén, trái pháp luật đó đã nhiều khả năng được chuyển về Mỹ để sao chép, lồng ghép để sản xuất phim ca nhạc phát hành ở hải ngoại rồi tìm cách đưa lậu về Việt Nam.

Những năm gần đây, trước việc Trung tâm Thuý Nga Paris bị thao túng, lũng đoạn trở thành nơi chuyên lợi dụng biểu diễn nghệ thuật lồng ghép một số nội dung xuyên tạc, chống phá công cuộc xây dựng và phát triển ở Việt Nam, đã bị nhiều văn nghệ sỹ người Việt ở hải ngoại lên án là "mang tư tưởng phản động, kích động sự hằn thù dân tộc"…

Trong đó, riêng ông chủ Tô Văn Lai cũng đã gây ra nhiều vụ scandal liên quan đến các hoạt động biểu diễn nghệ thuật như quỵt tiền của ca sỹ, vi phạm bản quyền tác giả v.v...

Điển hình như trong buổi họp báo ngày 4/5/2006, tại quận Cam, bang California (Mỹ), nhà báo Nguyên Huy đã phản đối Tô Văn Lai mạt sát báo giới là "làm báo nói láo ăn tiền", chỉ vì một số tờ báo phát hành trong cộng đồng người Việt tại Mỹ, đã phanh phui việc làm ăn luộm thuộm về tiền bạc của ông Lai đối với một số văn nghệ sỹ trong nước ra hải ngoại biểu diễn. Cụ thể, nghệ sỹ Minh Cảnh đã đến toà soạn Việt Weekly (một tòa báo phát hành trong cộng đồng người Việt tại quận Cam, bang California) để nhờ can thiệp.