Từ Hi Viên xác nhận tin đính hôn

Người đẹp xứ Đài đính hôn với đại gia trẻ Uông Tiểu Phi chỉ sau một tháng hẹn hò. Thông tin này do Từ Hi Viên và Uông Tiểu Phi xác nhận trên blog của Từ Hi Viên.

Ngày 29/10 vừa qua, báo giới Đài Loan xôn xao trước thông tin Từ Hi Viên đã bí mật đính hôn với đại gia kém cô 5 tuổi Uông Tiểu Phi. Vị đại gia sở hữu khối tài sản gần 400 triệu đô la Mỹ này từng có thời gian qua lại với nhiều mỹ nhân Trung Quốc khác.



Ngay sau khi thông tin này lan truyền, Từ Hi Viên và Uông Tiểu Phi bị cánh săn ảnh bắt gặp nắm tay nhau xuất hiện tại sân bay Thượng Hải. Cả hai trông rất hạnh phúc và trên ngón tay áp út của Uông Tiểu Phi lấp lánh một chiếc nhẫn.



Hình ảnh mới nhất của cặp đôi Từ Hi Viên, Uông Tiểu Phi





Trên blog riêng của Từ Hi Viên, Uông Tiểu Phi viết:



“Mọi người đừng đồn đoán nữa, quả thực là chúng tôi đã đính hôn, đây không phải quyết định đột ngột hay bất ngờ mà là quyết định rất bình tĩnh của chúng tôi. Chúng tôi chỉ muốn có một cuộc sống hạnh phúc và thoải mái, tiếp tục theo đuổi công việc của mình. Mối quan hệ này chẳng có gì ai trái, chẳng có gì phải bàn luận là phù hợp hay không. Hãy gửi lời chúc cho hai người trẻ tuổi, cảm ơn các bạn.”



Từ Hi Viên thì viết: “Tôi không còn trẻ nữa và tôi đang rất hạnh phúc rất may mắn. Niềm hạnh phúc của chúng tôi sẽ kéo dài mãi mãi… Ngay phút đầu gặp Uông Tiểu Phi tôi đã biết đó là người đàn ông của đời mình và chúng tôi đính hôn chỉ sau 4 lần gặp gỡ. Chúng tôi thực sự là một cặp trời sinh và cảm ơn vì mọi người đã quan tâm, chúng tôi rất trân trọng những lời chúc mừng của các bạn.”



TheoVĩnh Ngọc (Asia, Dân trí)



Trên blog riêng của Từ Hi Viên, Uông Tiểu Phi viết:“Mọi người đừng đồn đoán nữa, quả thực là chúng tôi đã đính hôn, đây không phải quyết định đột ngột hay bất ngờ mà là quyết định rất bình tĩnh của chúng tôi. Chúng tôi chỉ muốn có một cuộc sống hạnh phúc và thoải mái, tiếp tục theo đuổi công việc của mình. Mối quan hệ này chẳng có gì ai trái, chẳng có gì phải bàn luận là phù hợp hay không. Hãy gửi lời chúc cho hai người trẻ tuổi, cảm ơn các bạn.”Từ Hi Viên thì viết: “Tôi không còn trẻ nữa và tôi đang rất hạnh phúc rất may mắn. Niềm hạnh phúc của chúng tôi sẽ kéo dài mãi mãi… Ngay phút đầu gặp Uông Tiểu Phi tôi đã biết đó là người đàn ông của đời mình và chúng tôi đính hôn chỉ sau 4 lần gặp gỡ. Chúng tôi thực sự là một cặp trời sinh và cảm ơn vì mọi người đã quan tâm, chúng tôi rất trân trọng những lời chúc mừng của các bạn.”